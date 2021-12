plombier trouve des enveloppes avec de l’argent liquide et des chèques dans un mur de l’église de Joel Osteen à Houston | VIDÉO

Joel Osteen (.)

* Il se passe quelque chose de louche Joël Osteenl’église ! Un plombier a trouvé des enveloppes pleines d’argent liquide et de chèques derrière des toilettes en vrac dans l’église tout en réglant un problème dans la salle de bain.

L’église de Joel Osteen Lakewood Church est l’une des églises les plus populaires de l’État du Texas. Un plombier était dans l’une des salles de bain en train de réparer des toilettes en vrac lorsqu’il a découvert 500 enveloppes pleines d’argent liquide et de chèques. Il a alors contacté le responsable de la maintenance et a confié la découverte à la police. Le plombier a rappelé l’histoire sur la station de radio 100,3 The Bill.

« Il y avait des toilettes non fixées dans le mur et nous avons retiré le carrelage », a déclaré l’appelant à la radio selon KPRC. « Nous sommes allés retirer les toilettes, j’ai retiré de l’isolant et environ 500 enveloppes sont tombées du mur, et j’étais comme ‘Oh wow !’ »

Après avoir récupéré l’argent et les chèques, il a été révélé que ces chèques avaient disparu en 2014 lorsqu’une somme d’argent non divulguée a été volée dans le coffre-fort de l’église. L’église a fait une déclaration concernant la découverte.

«Récemment, alors que des travaux de réparation étaient en cours à l’église de Lakewood, un montant non divulgué d’espèces et de chèques a été trouvé. Lakewood a immédiatement informé le département de police de Houston et les aide dans leur enquête », a déclaré le représentant de Lakewood Church à KPRC.

Alors, à votre avis, qui a caché l’argent (dans le mur) derrière les toilettes ? ??

Attendre! Il y a plus.

Des sacs d’argent ont été trouvés dans les murs de la méga-église du riche évangélique Joel Osteen. John Iadarola et Brett Erlich le décomposent dans The Damage Report. Regardez-le ci-dessous.