Plongée en profondeur de la narration de Warframe New War avec Digital Extremes

Warframe Les mises à jour de grandes quêtes ont longtemps été parmi les plus grands points forts du MMO ninja spatial de Digital Extreme. Mélanger le combat de science-fiction effréné qui se déroule tout au long du jeu avec le tissage de fils narratifs a souvent conduit à des moments explosifs qui capturent la crainte de toute la communauté.

Avec La nouvelle guerre, cela semble être un autre de ces moments. En tant que mise à jour de trois ans en préparation, promettant une conclusion tant attendue entre le joueur et le Lotus, nous nous sommes assis avec les opérations en direct et la directrice de la communauté Rebecca Ford pour parler de ce que nous pouvons attendre du dernier chapitre de l’histoire de Warframe.

VG247: Comment est née cette idée de raconter l’histoire de The New War du point de vue de personnages qui ne sont pas des Tenno (personnages joueurs) ?

Rebecca Ford: Je pense que dans ce cas, c’était Steve Sinclair (directeur de jeux vidéo chez Digital Extremes) qui a écrit toutes ces idées. Pour lui, commencer la guerre du point de vue de l’ennemi, et je ne veux pas me projeter dans l’esprit de Steve, cela a donné l’impression que la guerre était une guerre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour qu’une guerre dans un jeu appelé Warframe ressemble à une guerre, alors que tout ce que vous faites déjà ressemble à une guerre. On se perd un peu dans la sauce de la guerre là-bas ! Alors, comment pouvez-vous dire aux gens que la guerre a commencé que de la jouer comme un ennemi.

Cette idée et cet engagement que personne n’a vu venir. Qui diable s’est mis à l’écoute de Tennocon et a pensé « nous allons totalement jouer le rôle de Teshin dans la nouvelle guerre ! » Je pense que c’était tout à fait un geste brillant pour signaler le lancement d’une guerre dans un jeu où tout ce que vous faites est de vous battre.

VG247: Avec l’inclusion de ces nouveaux personnages, de nombreuses chaînes narratives se réunissent dans The New War. Il y a toutes les traditions précédentes établies dans les quêtes, les nouveaux personnages, le conflit plus large en cours d’exploration. Comment conciliez-vous ce récit plus large avec l’histoire plus personnelle du joueur et du Lotus ?

Rebecca Ford: Eh bien, je dois répondre à cela sans le spoiler. Les efforts que nous avons déployés dans The New War pour nous engager absolument dans cette histoire ont été exhaustifs, et chaque fil d’histoire que nous avons mis en place entre The Second Dream et Chains of Harrow a un rôle à jouer dans The New War. Le point culminant, disons, de toutes ces années et quêtes est destiné à ne pas mettre fin à Warframe. Ce n’est pas une finale. Cela nous amène à un endroit où tout ce qui vient après The New War a cette expérience unificatrice, où tout le monde sait quels seront les enjeux du monde, et l’histoire aura ce chapitre très clair et précis. Il n’y a pas d’ambiguïté.

VG247: Envisageriez-vous de reprendre cette approche pour de futures mises à jour ? Raconter l’histoire de Warframe d’un point de vue plus large que le simple Tenno ?

Rebecca Ford: Honnêtement, nous ne savons pas pour le moment. Je ne vais évidemment pas dire non à cela, car chaque fois que je dis non à quelque chose, nous finissons par le faire. Cela n’a pas été fait dans ce but, mais comme tout dans Warframe, cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas. Nous sommes très adaptatifs.

VG247: D’après ce que j’ai entendu, la Nouvelle Guerre me rappelle beaucoup The Second Dream. Lorsque cela est sorti en 2015, il s’est imposé comme ce grand moment communautaire et aussi comme un jalon avec de réelles ramifications de gameplay. Y avait-il un objectif d’essayer de reproduire cet effet Second Dream ici ?

Rebecca Ford: Oh, ce serait probablement un péché de dire que nous essayons de récupérer la magie du Second Rêve, et nous n’osons pas essayer ça ! Quoi qu’il se soit passé là-bas, l’univers devait avoir été aligné pour que The Second Dream se produise comme il l’a fait. Pour obtenir l’admiration qu’il a encore à ce jour. Nous n’essayons pas d’y toucher, mais je dirai que rien n’a plus influencé The New War que The Second Dream.

Ce n’est pas parce que nous essayons de la refaire, c’est à cause de la raison pour laquelle cette quête est si importante pour nous en tant que développeurs et la communauté que nous avons décidé quelle meilleure source d’inspiration pour ce chapitre qu’avec le chapitre qui a tout déclenché. Je jurerai par ça, et les gens verront ce que je veux dire quand ils y joueront.

VG247: Je dois demander, pouvons-nous nous attendre à un moment ‘OMG’ similaire de The New War à celui de The Second Dream ?

Rebecca Ford: Je pense que oui! Mais pour moi, est-ce que je ne pourrai jamais séparer la fan girl de la professionnelle ? Je crois que non. Alors prenez cela avec un grain de sel de quelqu’un avec 2500 heures dans Warframe, mais ça marche aussi ici.

VG247: Pendant la démo presse, le sujet de l’alignement a été abordé, et vous avez dit que les choix des joueurs seraient respectés, mais qu’ils n’empêcheraient personne d’accéder au contenu. Vous avez été assez ferme là-dessus. Cela signifie-t-il qu’il y a une sorte de récompense que nous pouvons attendre de ce système en fonction des choix de joueurs que nous avons faits au fil des ans ?

Rebecca Ford: A mon avis oui et non, car je dirais que vous faites l’un des choix les plus importants en fonction du système que vous connaissez déjà. Donc, en tant que joueur, vous savez que lorsque vous traversez, vous vous alignez soit de manière neutre, soit sur la lune, soit sur le soleil. Vous pouvez en déduire ce que cela signifie pour vous en tant que joueur, mais nous n’allons pas vous donner un glossaire sur le soleil signifie ceci, la lune signifie cela. C’est votre histoire, et nous n’allons pas vous mettre dans une position où ce que vous avez choisi vous enferme dans une issue.

Cependant, j’aime penser que notre intention est que l’heuristique que vous avez construite en parcourant toutes ces options et en ayant la liberté de les choisir soit maintenue dans The New War, et cela se traduira par un choix extrêmement important dans la conclusion.

Mais ce choix ne va pas… ce n’est pas comme The Witcher 3 ou Mass Effect tu vois ce que je veux dire ? C’est pourquoi je suis si délicat à ce sujet, parce que je ne veux pas que les gens pensent qu’ils ont merdé parce qu’en 2015, ils ont choisi la mauvaise fin. Ce n’est pas le message que nous voulons envoyer.

Le message que nous voulons envoyer est que nous avons introduit ce système d’alignement comme un moyen pour les joueurs de raconter leur histoire, et pas nécessairement un moyen pour eux de changer directement l’issue du monde. Ceci est un outil de développement de personnage pour vous-même, ce n’est pas un outil d’engagement système pour le monde.

VG247: D’accord, il semble que les choix initiaux que vous faites dans les quêtes soient verrouillés, et qu’il y ait une bannière sur les comptes qui dit « Gee Connor, avez-vous vraiment dû choisir tous les choix de la Lune ? » vous n’êtes jamais bloqué sur des options comme les invites de dialogue parangon / renégat de Mass Effect.

Rebecca Ford: Bingo ! Vous avez réussi. Il n’y a pas de scénario où vous ne pouvez pas choisir le soleil parce que vous n’êtes allé que sur la lune.

VG247: L’alignement vivra-t-il après la Nouvelle Guerre comme il l’a fait auparavant ?

Rebecca Ford: C’est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre actuellement, car tout dépend de la réaction des joueurs à The New War ! Nous n’allons pas nous enfermer dans une situation où nous continuerons ou non, nous prendrons cette décision aux côtés de nos joueurs.

VG247: J’ai un problème avec Steve en fait ! Il nous a dit il y a longtemps de garder le Paracesis en main, alors je l’ai amélioré en pensant que ce serait super important dans The New War, mais d’après les questions-réponses, je suis amené à croire que ce n’est pas le cas !

Rebecca Ford: C’est important! Mais ce n’est pas obligatoire.

VG247: Alors qu’est-ce que cela affecte dans l’histoire de The New War ?

Rebecca Ford Je ne peux pas te dire ça ! C’est important, il serait impossible de jouer à The New War sans voir le Paracesis, mais vous n’avez pas besoin de l’apporter avec vous. La raison pour laquelle nous ne le rendons pas obligatoire est la méta, je suppose que c’est là que vous voyez comment la saucisse est fabriquée. Nous avons attendu trop longtemps pour décider si cela devait être obligatoire, et les coûts de fabrication pour le fabriquer étaient trop élevés pour dire aux joueurs maintenant qu’ils en ont besoin. Pouvez-vous imaginer si vous lanciez The New War le premier jour et découvriez que vous deviez cultiver 1 000 Ducats ?

VG247: Vous avez mentionné dans le Q&R qu’un avertissement de contenu a été ajouté avant le nouveau contenu. Je ne vais évidemment pas demander pourquoi à cause des spoilers de l’histoire, mais pouvez-vous m’expliquer pourquoi l’équipe a pensé que c’était une bonne idée d’ajouter quelque chose comme ça dans ce cas ?

Rebecca Ford: Après avoir fait une partie de mon travail pour la quête et travaillé spécifiquement avec mon équipe dessus, certaines personnes de mon équipe m’ont fait une ou deux remarques qui étaient un moment « oh merde » dans la mesure où nous pénétrons peut-être sur le territoire des déclencheurs.

J’en ai donc parlé aussi neutre que possible, parce que je ne voulais pas que quiconque prenne les mauvaises raisons pour lesquelles je l’ai évoqué, et j’ai mentionné qu’objectivement certaines choses se produisent dans l’histoire et nous devons avertir les gens. Il n’y avait aucun problème pour l’ajouter, je dirais que je l’ai ajouté moi-même un vendredi soir juste pour m’assurer qu’il était hermétique.

Il est destiné à fournir cette option d’accessibilité à ceux qui peuvent trouver des scènes effrayantes, de la violence ou des représentations de violence psychologique. Nous avons senti que nous devions avertir les gens.

VG247: Est-ce une situation où si les joueurs ne sont pas à l’aise, ils peuvent sauter ces scènes ? Ou est-ce juste un avertissement pour que personne ne soit pris au dépourvu ?

Rebecca Ford: C’est un large heads-up. Nous n’avons rien fait qui, je dirais, compte comme des représentations intenses, c’est juste un sujet mature. Ce ne sont pas des représentations explicites comme vous pourriez en voir dans une émission ou dans d’autres médias. Dans notre cas, nous sommes très ouverts sur les représentations ou les implications. Cela peut mettre les gens mal à l’aise, mais c’est fait d’une manière qui est parfois allégorique, parfois non. C’est quelque chose que les gens peuvent naviguer une fois que nous leur avons donné l’information qu’il sera là.

VG247: À quoi ressemble l’avenir du contenu narratif de Warframe ? Comme cela semble être à la fois une grande conclusion pour le récit du jeu et un point de départ pour l’avenir du jeu, à quoi pouvons-nous nous attendre ?

Rebecca Ford: Je pense qu’il n’y aura aucune ambiguïté sur ce qui va suivre une fois que les joueurs auront terminé The New War. Je pense qu’il y aura des indications très claires sur l’état du monde méta, je dis méta parce que les gens regarderont nos flux de développement où nous leur donnerons des informations directes sur ces choses. La quête elle-même a des conclusions assez directes qui permettront aux joueurs d’avoir une compréhension claire de ce qui s’en vient.

