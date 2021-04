Plongée profonde avec les baleines Ethereum

Outre la quantité d’Ethereum détenue par les baleines, une autre caractéristique déterminante du groupe est son modèle de comportement d’investissement: il va longtemps sur ses actifs et, probablement, sur l’écosystème lui-même. Les baleines n’ont pas non plus vendu de portion significative d’ETH tout au long de la vie de leurs adresses et n’ont pas non plus transigé avec leur ETH. Sans surprise, quatre baleines sur dix ont acheté plus d’éther l’année dernière.

Les dernières découvertes de Covalent dans le bulletin bimensuel de Cointelegraph Consulting étudient l’anatomie des baleines Ether (ETH). Les données indiquent que les 10 principales baleines exclusivement ETH détiennent systématiquement environ 5 millions d’ETH, la plus grande baleine accumulant plus de 25% du capital. L’adresse de portefeuille de la plus grande baleine Ethereum, tout comme les sept autres baleines du classement, est relativement jeune car elles n’ont commencé à acheter qu’en 2019.

Les plus grandes baleines en termes de valeur totale des actifs détenus affichent un schéma différent puisque neuf sur 10 détiennent à la fois des jetons ETH et ERC-20 et négocient activement différents jetons depuis 2017. Leurs vastes portefeuilles détiennent également des actifs, tels qu’Uniswap (UNI), Wrapped Bitcoin (wBTC) et Binance Coin (BNB), qui sont des jetons ERC-20 populaires.

La newsletter décompose également les frais de gaz sur 1Inch v3 et Uniswap v2 avant le lancement prévu de la v3 d’Uniswap. En ce qui concerne l’efficacité, les frais de gaz sur Uniswap représentaient en moyenne 0,8% de la valeur de la transaction, tandis que les utilisateurs de 1Inch v3 ne dépensaient en moyenne que 0,3%. Vous pouvez trouver une analyse plus approfondie dans l’édition complète de la newsletter.

Les faits et les chiffres

Avec environ 431 millions de dollars levés dans au moins neuf opérations de financement au cours des deux dernières semaines, 76% du capital a été alloué aux jeux et aux jetons non fongibles, soulignant une fois de plus que le phénomène NFT est réel. Cependant, un seul accord sous-tend 93% du capital levé par des sociétés de jeux et de NFT, telles que Dapper Labs, la société à l’origine de la populaire plate-forme d’objets de collection numériques NBA Top Shot, qui a obtenu 305 millions de dollars de financement privé pour une valorisation de 2,6 milliards de dollars.

Face aux tendances chaudes du marché institutionnel, les grandes banques continuent d’ouvrir le monde des actifs numériques à leurs clients. Morgan Stanley a déposé une demande pour ajouter Bitcoin à plusieurs portefeuilles, tandis que Goldman Sachs soutient la tendance en annonçant le lancement de produits d’actifs numériques au deuxième trimestre 2021.

Les véhicules d’investissement dans les actifs numériques se transforment en une mosaïque compliquée. Alors que Grayscale est «100% engagé» à faire de son plus grand fonds crypto un fonds négocié en bourse, les deuxième et troisième plus grands gestionnaires d’actifs numériques, CoinShares et 3iQ, ont uni leurs forces pour lancer un ETF Bitcoin.

Lisez l’édition complète du bulletin d’information ici pour plus de nouvelles et de signaux, avec des graphiques et des images détaillés.

Des produits plus exotiques ont également été dévoilés, notamment le nouveau contrat à terme micro Bitcoin de CME en plus du Litecoin ETP de CoinShares, ainsi qu’un véhicule d’investissement pour des produits numériques «uniques», tels que des illustrations de NFT Investments.

Les deux dernières semaines marquent un rythme accéléré d’adoption de la monnaie numérique par la banque centrale, bien que les participants se trouvent à des étapes différentes de la feuille de route pour une mise en œuvre complète. La Chine a achevé son premier projet pilote transfrontalier du yuan numérique avec Hong Kong, bien qu’il ait été devancé par la Banque centrale des Caraïbes orientales qui a lancé DCash, la version numérique de la monnaie officielle des huit pays de l’Union. La Suède et le Japon sont à la traîne, avec les différentes phases des projets pilotes en cours. Enfin, la banque centrale russe a également annoncé son intention de lancer un rouble numérique en 2023.

La newsletter Market Insights de Cointelegraph partage nos connaissances sur les fondamentaux qui font bouger le marché des actifs numériques. Grâce aux informations sur le marché de l’un des principaux fournisseurs d’analyses du secteur, Covalent, la newsletter se penche sur les dernières données sur le sentiment des médias sociaux, les métriques en chaîne et leurs dérivés.

Nous passons également en revue les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les fusions et acquisitions, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise. Inscrivez-vous maintenant pour être le premier à recevoir ces informations. Toutes les éditions précédentes de Market Insights sont également disponibles sur Cointelegraph.com.