Plongée profonde M1 Pro et M1 Max: MBP correspond aux meilleurs ordinateurs de bureau

Une analyse approfondie du M1 Pro et du M1 Max montre que les nouvelles puces ne permettent pas seulement aux nouveaux modèles de MacBook Pro de surclasser les ordinateurs portables Windows, mais aussi de rivaliser avec les meilleurs ordinateurs de bureau, ce qui n’était même pas considéré comme possible pour une puce mobile !

Ce qui rend cela d’autant plus remarquable est le fait que les cœurs de processeur réels semblent être les mêmes que ceux que l’on trouve dans la puce M1 de base ; c’est juste que tout le reste est mieux.

AnandTech a confirmé son soupçon que les cœurs sont les mêmes que ceux trouvés dans la puce de base M1.

Nous avions indiqué dans notre couverture initiale qu’il semble que les nouvelles puces M1 Pro et Max d’Apple utilisent une IP CPU similaire, sinon la même génération que sur le M1, plutôt que de mettre à jour les éléments vers les cœurs de nouvelle génération qui sont utilisés dans le A15. Nous pouvons apparemment le confirmer, car nous ne voyons aucun changement apparent dans les cœurs par rapport à ce que nous avons découvert sur les puces M1.

Cependant, cela ne signifie pas que la seule différence réside dans le nombre d’entre eux. Premièrement, Apple pousse les cœurs plus fort.

Les cœurs du processeur cadencent jusqu’à 3228 MHz en crête, mais varient en fréquence en fonction du nombre de cœurs actifs dans un cluster, cadencés à 3132 à 2, et à 3036 MHz à 3 et 4 cœurs actifs. Je dis « par cluster », car les 8 cœurs de performance des M1 Pro et M1 Max sont en effet constitués de deux clusters à 4 cœurs, tous deux dotés de leurs propres caches L2 de 12 Mo, et pouvant chacun cadencer leurs CPU indépendamment les uns des autres, il est donc possible d’avoir quatre cœurs actifs dans un cluster à 3036 MHz et un cœur actif dans l’autre cluster fonctionnant à 3,23 GHz.

La bande passante mémoire est également trois fois plus rapide.

L’une des principales caractéristiques des deux puces est leur bande passante mémoire et leurs interfaces considérablement accrues – le M1 Pro dispose d’une mémoire LPDDR5 256 bits à des vitesses de 6 400 MT/s, correspondant à une bande passante de 204 Go/s. C’est nettement plus élevé que le M1 à 68 Go/s, et aussi généralement plus élevé que les plates-formes d’ordinateurs portables concurrents qui reposent toujours sur des interfaces 128 bits.

Mais les plus grandes différences résident dans les capacités graphiques, c’est là que nous voyons également la plus grande différence entre le M1 Pro et le M1 Max. Les modèles M1 Pro offrent deux fois les performances du M1, tandis que le M1 Max quadruple les chiffres du M1.

Alors que le M1 d’origine avait 8 cœurs GPU, M1 Pro en a 16 et M1 Max en a 32. Chaque aspect de ces GPU a été agrandi en conséquence – il y a 2x/4x plus d’unités de texture, 2x/4x plus de ROP, 2x/4x le largeur du bus mémoire, etc. […] Les interfaces GPU et mémoire de la puce sont de loin les aspects les plus différenciés du [Pro versus Max]. Sur le M1 Max que nous avons testé aujourd’hui, le GPU tourne jusqu’à 1296MHz […] Apple double également les interfaces mémoire, en utilisant un énorme sous-système de mémoire LPDDR5 de 512 bits – du jamais vu dans un SoC et même rare parmi les conceptions de GPU discrètes historiques. Cela donne à la puce une bande passante massive de 408 Go/s.

Il possède également ce qui semble être un moteur d’encodage multimédia doublé. Le résultat global, dit Andrei Frumusanu du site, est quelque chose de vraiment incroyable.

Les M1 Pro & Max atteignent des performances qui n’étaient tout simplement pas considérées comme possibles dans une puce d’ordinateur portable. Les puces ici ne sont pas seulement capables de surclasser n’importe quelle conception d’ordinateur portable concurrent, mais sont également en concurrence avec les meilleurs systèmes de bureau, vous devrez sortir du matériel de classe serveur pour devancer le M1 Max – c’est généralement absurde. […] La combinaison de performances brutes, d’accélération unique, ainsi que d’efficacité énergétique pure, est quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas trouver sur aucune autre plate-forme pour le moment, ce qui fait probablement du nouveau MacBook Pro non seulement les meilleurs ordinateurs portables, mais aussi les meilleurs appareils pour le tâche.

Consultez l’article complet, ainsi que les autres critiques de MacBook Pro qui ont été mises en ligne aujourd’hui.

