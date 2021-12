Plonger dans « les résurrections matricielles » | Maison de Minuit

Joanna, Charles et Van retournent dans la matrice pour déchiffrer le code de The Matrix Resurrections. Ils commencent par la réception du film et où il peut s’inscrire dans l’héritage de la franchise (13:13). Ils discutent de ce que cela signifie de ramener Keanu Reeves et le « John Wick-ening » de Neo (34:58).

Hôtes : Joanna Robinson, Van Lathan, Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

