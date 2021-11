Plongez dans le MÉTAVERS

Le métaverse représente la somme de tous les processus et protocoles qui alimentent Internet et le Web émergent3, et ils sont fusionnés dans un espace central et interopérable. Dans ce futur royaume, les communications, la finance, les mondes du jeu, les profils personnels, les NFT et plus font tous partie d’une expérience en ligne plus large.

Comme pour toute grande vision d’un avenir qui n’existe pas encore, de nombreuses personnes ont essayé d’imprimer leurs propres définitions dans le métavers. Si l’idée est nouvelle pour vous, il peut être utile de comprendre certaines des propriétés que vous pouvez attendre d’un métaverse.

1. UN MONDE VIRTUEL

C’est, à mon avis, la caractéristique la plus importante d’un métavers. Vous pouvez l’explorer à l’aide d’un ordinateur, d’une console de jeu, d’un appareil mobile, d’une technologie portable ou d’autres appareils, tout en profitant des graphismes et du son 3D en cours de route. L’idée est que cela vous fait vous sentir plus ‘ Présent ‘dans le métavers et vraisemblablement moins présent dans le monde de tous les jours (où votre corps reste obstinément).

2. RÉALITÉ VIRTUELLE

Vous aurez besoin d’un casque de réalité virtuelle pour cela. L’idée ici est que vous vous immergez dans le monde virtuel, pour vous sentir encore plus présent, au moins jusqu’à ce que vous tombiez sur quelque chose qui reste dans le monde de tous les jours, comme la table basse.

3. AUTRES PERSONNES – L’ASPECT SOCIAL

Une capture d’écran du populaire Decentraland où vous pouvez interagir activement avec de nombreux autres joueurs.

Le métavers est Social . Il y a beaucoup d’autres personnes là-bas, représentées comme des avatars. Certains de ces avatars peuvent être des robots, des agents virtuels et des manifestations d’intelligence artificielle. Ils peuvent sortir avec d’autres personnes ou même faire des choses ensemble.

L’aspect social est susceptible d’être au centre du métaverse de Facebook, étant donné son histoire en tant que réseau social.

4. PERSISTANCE

Cela signifie que le monde virtuel est disponible quand vous voulez visiter . Vous pouvez le modifier en ajoutant de nouveaux bâtiments virtuels ou d’autres objets et, plus important encore, les modifications restent en vigueur lors de votre prochaine visite. Vous pourrez peut-être établir votre résidence et en posséder une partie. Le métaverse s’appuiera sur votre contenu généré par les utilisateurs, vos créations numériques et vos histoires personnelles, de la même manière que les médias sociaux le font aujourd’hui.

5. CONNEXION AU MONDE RÉEL

Dans certaines visions du métavers, les objets virtuels du monde virtuel représentent en réalité des objets réels du monde réel. Par exemple, vous pouvez piloter un drone virtuel dans le métaverse pour diriger un vrai drone dans le monde réel.