Plongez dans le monde de la VR avec l’Oculus Quest 2 et obtenez une carte-cadeau de 50 $

Dans un monde où il est presque impossible de mettre la main sur une console de nouvelle génération comme la PS5, et où trouver de nouveaux graphismes est presque aussi difficile, il y a une arène de jeu dans laquelle il est plus facile d’entrer. Les casques VR comme l’Oculus Quest 2 sont facilement disponibles, et l’une des meilleures offres du Black Friday vient d’être mise en ligne.

Bien que vous ne trouviez pas encore de remise régulière sur le Quest 2, Amazon et Best Buy proposent des promotions vous offrant une carte-cadeau de 50 $. Cela peut être utilisé pour coupler votre nouveau casque avec certains des meilleurs accessoires Quest 2, mais vous voudrez peut-être aussi découvrir les meilleurs jeux Quest 2.

Fini le temps où vous deviez vous procurer un PC de jeu surpuissant et un système VR séparé et plus coûteux si vous voulez profiter du monde de la réalité virtuelle. Maintenant, vous pouvez simplement saisir le Quest 2, trouver des jeux géniaux à jouer et commencer à expérimenter les jeux vidéo d’une manière que vous imaginiez seulement possible.

Obtenez une carte-cadeau de 50 $

Que vous soyez un vétéran de la réalité virtuelle ou simplement quelqu’un qui essaie de se lancer dans le passe-temps, le Quest 2 est le meilleur endroit pour commencer et pour presque tout le monde. Malgré la nécessité de gérer la connexion forcée à Facebook (Meta), les améliorations de performances et de conception au cours de la première itération de la quête en valent la peine. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de la qualité audio, car le Quest 2 est doté de haut-parleurs intégrés et a été implémenté pour que vous puissiez remplacer le serre-tête sans endommager votre casque VR.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.