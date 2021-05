Plongez dans les profondeurs cachées des donjons de Minecraft le 26 mai ⋆ .

Le développeur Mojang a déterré des détails sur une expansion aquatique à venir Donjons Minecraft à la fin du mois.

Le cinquième DLC d’aventure grandeur nature pour Donjons Minecraft, Profondeurs cachées, introduira un nouvel ensemble de cartes à parcourir, de nouvelles armes et armures à piller et de nouveaux skins à appliquer à vos héros. Dans le jeu, un groupe de héros doit sonder les profondeurs sous les donjons pour arrêter la propagation des forces corrompues et des monstres marins sous-marins.

Héros, êtes-vous assez courageux pour franchir le pas? Le 26 mai, la marée tourne alors que le DLC Hidden Depths flotte dans les donjons! Apprenez-en plus sur votre prochaine aventure aquatique impressionnante: ↣ https://t.co/MbrAnBtDhi ↢ pic.twitter.com/SsBQsASQvK – Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) 10 mai 2021

En plus du DLC payant, les développeurs ajoutent des niveaux gratuits et des enchantements au jeu de base. Il y a aussi le nouveau concept de Raid Captains, qui défient de nouveaux ennemis cachés dans des parties cachées de la carte. Mieux vaut cette opposition de niveau final pour gagner de nouveaux trésors et améliorer votre arsenal.

Donjons Minecraft est disponible sur Xbox Series X et PC dans le cadre du Xbox Game Pass ou en tant qu’achat séparé. Il est également disponible sur PS5, PS4 et Switch. Le jeu emmène l’esthétique de la franchise basée sur la création dans le royaume d’un RPG d’action, permettant aux joueurs de tous âges de se séparer de représentations en blocs de tout, des goules mort-vivantes aux dragons cracheurs de feu.

le Profondeurs cachées Le DLC sera disponible le 26 mai. Bien qu’aucun prix ne soit encore indiqué, les DLC de taille similaire ont coûté 5,99 $ dans le passé, vous devriez donc vous attendre à un prix similaire si vous préparez une équipe à affronter ces menaces sous-marines.