PLTR, FB, TSLA, AMZN, MSFT: Pourquoi les actions technologiques sont-elles en baisse aujourd’hui?

Ces derniers jours, les investisseurs technologiques ont commencé à voir un peu de rouge. La question de savoir pourquoi les actions technologiques sont en baisse est de plus en plus omniprésente ces derniers temps.

Source: Shutterstock

Certaines des valeurs technologiques les plus en vue, notamment Technologies Palantir (NYSE:PLTR), Facebook (NASDAQ:FB), Tesla (NASDAQ:TSLA), Amazon (NASDAQ:AMZN), et Microsoft (NASDAQ:MSFT) sont tous en panne aujourd’hui.

Pourquoi tout le rouge?

Eh bien, il y a des indications que les évaluations sont devenues dépassées par la norme historique. Une ferveur spéculative importante, combinée à une utilisation élevée des marges et à une vague de nouveaux investisseurs a alimenté cette frénésie à Wall Street.

Il reste à voir dans quelle mesure les investisseurs prennent leurs gains et rentrent chez eux. Cependant, avec les taux d’intérêt où ils sont aujourd’hui, il n’est peut-être pas surprenant que le capital continue de n’avoir nulle part ailleurs que sur les marchés boursiers en ce moment. Ainsi, nous avons l’énigme dans laquelle les investisseurs se trouvent aujourd’hui.

Plongeons dans quelques facteurs qui jouent dans la vente technologique que nous constatons aujourd’hui.

Pourquoi les actions technologiques sont-elles en baisse aujourd’hui?

Les fortes ventes dans les zones à forte croissance du marché ont entraîné la baisse de nombreuses actions technologiques de haut niveau ces derniers jours. On craint de plus en plus que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans continuent de grimper, dans un contexte d’inflation plus forte. Cette «bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle» est une réalité qui n’est pas optimiste pour les actions à forte croissance qui ont vu leurs valorisations gonfler dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas ces derniers temps.

Cela dit, il y a eu des lueurs d’espoir que les taux d’intérêt pourraient rester plus bas plus longtemps. Des données sur l’emploi plutôt terne confirmant une trajectoire de reprise moins que parfaite peuvent être une bonne chose pour ceux qui s’inquiètent de la hausse des taux plus rapide que ce que le marché attend à court terme.

Outre les taux d’intérêt, il semble que les attentes du marché placent la barre à des niveaux ridiculement élevés. Un certain nombre de sociétés de technologie qui ont déclaré des bénéfices explosifs ont vu le cours de leurs actions baisser ces dernières semaines. Cette saison de résultats en a été une qui, dans l’ensemble, a vu des battements massifs presque partout. Cependant, le marché semblait évaluer des battements encore plus importants et des prévisions plus optimistes.

Palantir est une action déjà en mouvement, avant l’annonce de ses bénéfices demain. En effet, le marché semble évaluer des bénéfices décevants avant qu’ils ne se produisent. Et les besoins décevants doivent être maintenus dans leur contexte – ces entreprises ont récemment balayé les attentes de Wall Street.

Aujourd’hui, il semble que les prix des actions soient à la perfection. Toute sorte de soupçon de ralentissement de la croissance ou de performances moins que parfaites suffit à faire pencher la balance à la baisse. En conséquence, les investisseurs semblent actuellement être prudents.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.