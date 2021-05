PLTR Stock a besoin de plus qu’une histoire convaincante pour réussir

Technologies Palantir (NYSE:PLTR) a fait ses débuts le New York Stock Exchange en septembre dernier via une mise en vente directe. Cela a permis aux actions de Palantir de commencer à se négocier publiquement sans vendre de nouvelles actions comme une offre publique initiale (IPO). La cotation directe a échoué au début; Le stock PLTR a ouvert environ 10 $ et y est resté un peu. Cela aurait pu être une surprise, car Palantir était l’une des licornes technologiques les plus en vogue des années précédentes.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Cependant, les actions Palantir ont pris vie en novembre. En fait, le stock PLTR a triplé en un seul mois. Pendant la courte pression /Reddit excitation, les actions ont atteint près de 40 $ fin janvier. Depuis lors, cependant, les actions se sont refroidies et ont perdu la moitié de leur valeur maximale.

Palantir: la vraie histoire

Palantir a longtemps vécu de sa réputation de secret et de surveillance clandestine des données. Après tout, il a reçu un financement de la Central Intelligence Agency (CIA) pour effectuer des recherches sur la sécurité pour le gouvernement. Au fil du temps, Palantir a ajouté à son éthos mystérieux. Avec des soutiens de rock star tels que Peter Thiel, les gens ont toujours pensé que Palantir allait être une grande chose. Ensuite, nous avons en fait vu les chiffres de Palantir lors de sa demande de publication, et ils étaient pour le moins décevants.

Par exemple, après 18 ans d’activité, l’entreprise ne génère toujours que 1 milliard de dollars par an de revenus. Ce n’est absolument pas terrible. Mais ce n’est pas l’empire auquel on s’attendrait pour une entreprise qui a généré autant de buzz tout au long des années 2010. Soudainement, il était clair pourquoi la valorisation de Palantir sur les marchés privés avait stagné ces dernières années. De plus, bien qu’il ait été dit qu’il était un contractant gouvernemental indispensable, Palantir n’a même pas figuré sur la liste des 100 principaux sous-traitants américains de la défense.

De plus, juste avant la cotation directe, les initiés vendaient des actions pour aussi peu que 5 $ par action dans des transactions hors marché. Ce n’est pas un bon signe de la part d’une entreprise qui devrait être une propriété en vogue. On se demande également si les actions ont vraiment grimpé à près de 20 $ en moins d’un an alors que les initiés étaient prêts à vendre pour beaucoup moins.

Le problème: une adoption restreinte du marché

La plupart des entreprises de logiciels en tant que service (SaaS) ont tendance à baser leur modèle commercial sur la vente à un grand nombre de clients. Vendre une licence ou un flux d’abonnement à, disons, 1 000 $ par utilisateur sur plusieurs milliers d’utilisateurs est souvent une stratégie réussie.

Ce n’est cependant pas la seule façon de vendre des logiciels. Palantir adopte une approche très différente. Il a un petit nombre de clients et chacun d’entre eux dépense énormément pour le produit. À la fin de l’année 2020, Palantir ne comptait que 139 clients, dont une poignée représentait plus de la moitié des revenus de l’entreprise.

Ce n’est pas nécessairement un mauvais modèle. En fait, je possède des actions en C3.ai (NYSE:IA), qui est en concurrence avec Palantir à certains égards et a des contrats structurés de la même manière. Le problème est que Palantir a une capitalisation boursière de 35,27 milliards de dollars contre 5,53 milliards de dollars pour C3.ai. Jusqu’à présent, les deux sociétés sont principalement des fournisseurs de logiciels de niche pour l’intelligence artificielle et le Big Data. Mais Palantir se négocie déjà à une valorisation du marché de masse, alors que C3.ai a plus de marge de croissance. Si Palantir ne parvient pas à trouver comment obtenir une clientèle plus large, il aura du mal à sauvegarder sa valorisation actuelle.

Verdict de l’action PLTR

Palantir a récemment surfé sur une grande vague d’excitation grâce au rassemblement de WallStreetBets autour du titre. Certains achats importants auprès de Cathie Wood d’Ark Investments n’ont pas non plus fait de mal.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle Palantir était perçu comme une entreprise en difficulté à l’époque où elle était encore privée. La société n’a tout simplement pas encore généré beaucoup de traction avec sa technologie. Un produit et une clientèle de type roman de science-fiction ne vous mènent pas loin sans chiffres tangibles derrière eux.

Une grande partie de l’enthousiasme actuel pour les actions PLTR semble basée sur le récit plutôt que sur les résultats. Certains taureaux, par exemple, soulignent l’appréciation vocale de Peter Thiel de la crypto-monnaie comme un signe que Palantir finira par gagner beaucoup d’argent en crypto. C’est possible, bien sûr, mais il est un peu tôt pour compter ces poulets non éclos.

Pour être honnête, Palantir a montré des mesures considérablement améliorées au cours des derniers trimestres. Si l’entreprise peut continuer sur cette trajectoire nouvelle et améliorée, peut-être que l’action fonctionnera pour les investisseurs. Cela dit, après de nombreuses années de croissance lente et de marges bénéficiaires toujours faibles, Palantir aura besoin de plus de deux trimestres pour démontrer qu’il a franchi le cap. Je soupçonne que les traders ont pris une longueur d’avance sur les fondamentaux en achetant des actions PLTR récemment.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position longue sur l’action AI.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.