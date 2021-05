PLTR Stock est une meilleure conviction longue que courte

Palantir (NYSE:PLTR) stock tente de faire un retour. Ne vous sentez pas mal car il est toujours en hausse de 140%, soit cinq fois plus que le S&P 500.

Source: Ascannio / Shutterstock.com

Récemment, les taureaux ont subi un coup dur dans les bénéfices. Il est relativement faible car il a perdu 60% de sa valeur par rapport aux sommets de janvier. Le plongeon était une opportunité absolue pour y adhérer ou pour compléter les positions actuelles. Considérez que c’est ma conclusion pas si secrète et je reviendrai ensuite sur mon histoire.

Il y a quelques dizaines d’actions qui sont les armes dans la bataille entre Reddit et les hedge funds. PLTR tombe sur et en dehors, donc il joue avec la trajectoire naturelle des prix d’un stock de qualité. Le super-pic de janvier a artificiellement épuisé les acheteurs. Les taureaux essaient toujours de s’en remettre et de reconstruire la base pour un succès à long terme.

Hier, la bataille a éclaté et AMC (NYSE:AMC) a explosé de 35% en heures. Palantir faisait partie du groupe dans une certaine mesure et a augmenté de 3% en l’absence de nouvelles. Voici le petit secret qui devrait redonner confiance aux investisseurs. Les opinions dans les médias sociaux n’ont pas d’impact sur les résultats réels fournis par l’entreprise. Investissez en vous basant sur des faits et non sur des perceptions.

Les faits soutiennent l’argument haussier pour l’action PLTR

Le compte de résultat Palantir montre leurs progrès en noir et blanc. Il n’y a aucune spéculation en sachant qu’ils ont 1,2 milliard de dollars de raisons par an d’être optimistes. Ils ont doublé leurs revenus totaux depuis 2018.

L’entreprise perd toujours de l’argent, mais cela fait partie d’une entreprise en pleine croissance. La rentabilité n’est pas une statistique aussi importante que la croissance. Ce n’est pas bon marché et cela n’a pas besoin de l’être, demandez simplement à ceux qui ont investi dans Amazon (NASDAQ:AMZN) et Netflix (NASDAQ:NFLX) tôt. Une croissance impressionnante n’est pas bon marché, et ceux qui lésinent obtiendront au mieux des résultats médiocres.

Les investisseurs devraient regarder les membres de l’équipe de gestion de Palantir en action. Leurs événements investisseurs sont impressionnants et ils respirent la confiance. L’entreprise a deux sources de revenus différentes. Un côté sert le gouvernement et un autre pour le secteur commercial. Ils sont à la fois en bonne santé et en croissance. L’intelligence artificielle est aujourd’hui plus importante que jamais. Le monde poursuit avec désinvolture la numérisation depuis des décennies, mais la pandémie en a fait une urgence. Soudain, tout le monde panique à l’idée de passer au numérique.

En conséquence, les entreprises collectent désormais plus de données que jamais. L’avoir est inutile à moins que vous ne puissiez le mettre en œuvre. C’est là que Palantir entre en jeu.

L’action PLTR se portera bien tant que le marché boursier sera haussier. La demande pour leurs produits et services n’est qu’une garantie pendant des années. Ils ont de la concurrence, mais ils ont commencé assez tôt pour mériter des crédits pour les premiers arrivants. IBM (NYSE:IBM) vante les prouesses de l’IA depuis plus d’une décennie. Ces gars-là les battent à fond pour en faire une véritable entreprise.

Achetez la trempette en toute confiance

Source: Graphiques par TradingView

Le stock PLTR permet une meilleure conviction à long terme qu’à court terme. L’achat sur faiblesse est une solide thèse haussière. Il pourrait y avoir un hoquet temporaire, mais uniquement à cause de facteurs extérieurs. Les marchés sont toujours proches de leurs plus hauts historiques, ils pourraient donc être vulnérables aux baisses.

Les taureaux font leur chemin des jours comme hier, en particulier dans les petites capitalisations. Les investisseurs dans les médias sociaux ont un appétit insatiable car ils n’ont pas encore subi les conséquences d’un marché baissier. Ce test est encore à venir, donc la menace d’une correction se profile jusque-là.

Ceci est important car le stock PLTR ne peut pas se rallier tout seul. Pour cette raison, les investisseurs devraient laisser place à l’erreur. Faire tapis en même temps est ridicule dans les circonstances actuelles. Le gouvernement a injecté plus de 5 billions de dollars en stimulants. C’est un accessoire artificiel qui va s’épuiser. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, nous a promis d’être all-in jusqu’en 2023. Des rapports récents sur l’inflation suggèrent qu’ils devraient peut-être diminuer plus tôt.

Il y aura des conséquences à l’échelle du système sur les cours des actions si la Fed change de cap dans son programme de QE. C’est pourquoi le marché s’est fortement redressé en décembre 2018. À l’époque, Powell a cédé et a transformé un cycle de resserrement en un nouveau QE. Actuellement, le gouvernement gère le plus grand plan de relance de l’histoire de la Terre. C’est autant de vent arrière que les taureaux auront jamais. Tout abattement provoquera une correction décevante des cours des actions.

Pour la perspective, une baisse de 10% du S&P 500 nous ramènerait simplement à la moyenne sur un graphique hebdomadaire. Ce ne serait pas la fin du monde, ce serait simplement une action normale des prix.

Dans ce prisme, les investisseurs devraient être confiants de posséder des actions de bénévoles à long terme. Choisir le point d’entrée parfait n’est pas aussi important que d’en faire partie. Les bons actifs résistent à l’épreuve du temps. Les accumuler petit à petit se traduit le plus souvent par des bénéfices.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.