PLTR Stock est une société de croissance avec un problème de rémunération des actions

Palantir (NYSE :PLTR) est un entrepreneur gouvernemental à croissance rapide qui fournit des plateformes d’analyse de mégadonnées aux clients gouvernementaux (et commerciaux). Il propose deux plates-formes logicielles : Gotham, qui fournit des logiciels d’analyse de défense et de renseignement, et Foundry, un système d’exploitation central SaaS natif du cloud pour les données destinées aux utilisateurs commerciaux. L’action PLTR a eu une étrange fourchette de prix depuis son introduction en bourse.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Morningstar fournit une description plus détaillée de l’entreprise :

« Palantir Technologies fournit aux organisations des solutions pour gérer de grands ensembles de données disparates dans le but d’obtenir des informations et de générer des résultats opérationnels. Fondée en 2003, Palantir a lancé sa plate-forme logicielle Gotham en 2008, qui se concentre sur les secteurs du renseignement gouvernemental et de la défense. Palantir s’est étendu sur divers marchés commerciaux avec sa plate-forme logicielle Foundry en 2016 dans le but de devenir le système d’exploitation de données pour les entreprises et les industries. La société de Denver, au Colorado, comptait 125 clients au moment de son introduction en bourse et répartit approximativement ses revenus entre les clients commerciaux et gouvernementaux. »

Nommé d’après les pierres voyantes du roman fantastique de JRR Tolkien Le Seigneur des Anneaux, Palantir est devenu public en septembre 2020 à 10 $ par action et a atteint un sommet de 39 $ en janvier 2021 avant de revenir au prix actuel de 21,70 $.

La croissance des entreprises commerciales est un facteur clé

Les revenus liés au gouvernement de PLTR augmentent de 60 à 70 %, tandis que les activités commerciales ont augmenté de 20 %. Il existe une grande opportunité dans l’espace commercial où Palantir peut organiser les données cachées dans les systèmes d’entreprise hérités des grandes entreprises.

Si l’entreprise peut modifier sa technologie et ses services pour s’adapter à un plus large éventail de clients et d’industries, ces taux de croissance élevés des revenus peuvent être durables.

Finances des actions PLTR

L’action PLTR est définitivement dans un mode de croissance élevée qui attire de nombreux investisseurs thématiques de style croissance. Depuis 2018, les revenus ont presque doublé, passant de 595 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars en 2020. Les estimations des revenus des analystes pour 2021 sont d’environ 1,5 milliard de dollars.

Le cash-flow d’exploitation va malheureusement dans le sens inverse. Le flux de trésorerie d’exploitation de 2018 était de (39,0 $), (165 millions de dollars) en 2019 et (297 millions de dollars) en 2020. La rentabilité selon les PCGR est dans de nombreuses années en raison du montant énorme de la rémunération en actions dépensée. La composition des actions a totalisé 1,2 milliard de dollars en 2020 et devrait se situer entre 700 et 900 millions de dollars au cours des prochaines années. Le directeur de l’exploitation, Shyam Sankar, a déclaré : « … nous prévoyons de continuer à accorder des capitaux propres à nos employés et à leur offrir des opportunités de partager un avantage significatif dans l’entreprise. »

La plupart des analystes excluent la composition des actions pour créer un revenu net pro forma ou un bénéfice par action, mais la composition des actions est une dépense réelle qui ne doit pas être ignorée. Comme l’a dit Warren Buffet :

« Si l’indemnisation n’est pas une dépense, qu’est-ce que c’est ? Et, si les dépenses réelles et récurrentes n’ont pas leur place dans le calcul des revenus, à quelle place dans le monde appartiennent-elles ? »

C’est merveilleux que l’entreprise soit si généreuse envers ses employés en termes de rémunération en actions, mais ce n’est pas gratuit. Cette rémunération ne vient pas du PDG, elle vient des actionnaires et ils peuvent ne pas continuer à participer à cette dilution continue de leur participation dans PLTR.

Conclusion

Les thèmes sont super. La croissance est grande. Mais investir, c’est sur le long terme. Et les investisseurs exigent un retour sur leur capital supérieur à leur coût du capital. Le manque de rentabilité à court et moyen terme, la dilution massive des actions en cours et la concurrence croissante rendent les actions PLTR très difficiles à investir maintenant.

Un rapport prix/ventes de près de 30x ne le rend pas attrayant pour le moment. Il faudra de la patience pour un point d’entrée plus sûr à des prix beaucoup plus bas qu’aujourd’hui.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées à la finance. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.