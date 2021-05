PLTR Stock: Le salaire d’un milliard de dollars du PDG de Palantir en vaut à peine la peine

Palantir (NYSE:PLTR) a déposé sa procuration pour l’exercice 2020 le 29 avril. Elle montre que la rémunération totale du PDG et cofondateur Alex Karp au cours de la dernière année était de 1,1 milliard de dollars, dont une grande partie en options d’achat d’actions PLTR et en attributions.

Bien que Peter Thiel, l’un des principaux actionnaires de la société, pense probablement qu’il en vaut la peine, j’en doute beaucoup.

Voici pourquoi.

La valeur des options d’achat d’actions PLTR pour Karp

Les partisans de la société de logiciels d’analyse de données soutiendraient probablement que les montants indiqués dans la procuration pour les attributions d’actions et les attributions d’options en 2020 – 296,4 millions de dollars et 797,9 millions de dollars, respectivement – n’ont pas encore été gagnés. Ils ne sont qu’une estimation de ce qu’ils valent aujourd’hui s’ils étaient disponibles pour l’acquisition et exerçables.

En fait, si vous excluez ces bourses, il n’a en fait gagné que 4,3 millions de dollars, dont une grande partie pour la sécurité et l’utilisation supplémentaires des avions de la compagnie. Il n’est vraiment qu’un pauvre quand on regarde les choses de ce point de vue.

Je suis facétieux, bien sûr.

Aucun PDG, même un co-fondateur, ne mérite ce genre de salaire. Et n’oublions pas que Karp a en fait gagné 48,7 millions de dollars en 2020 à partir de 2,57 millions d’actions exercées lors d’attributions d’options précédentes acquises au cours de l’année. Vous pouvez trouver cette friandise sur la page 42 du proxy.

Donc, il a vraiment gagné 53 millions de dollars en 2020. Je pourrais m’en sortir.

Maintenant, considérons qu’au 16 avril, Karp détenait 5,1% des actions en circulation de Palantir, soit 81,48 millions d’actions, pour un intérêt économique de 4,3%. Aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes, ces actions valent 1,76 milliard de dollars.

C’est quelque chose qui me rend fou des entreprises américaines.

Soit vous êtes un Pistolero payé, et les options et récompenses sont les carottes pour vous faire rester à long terme, soit vous êtes l’un des fondateurs et votre rémunération a déjà été abondante. Vous ne devriez pas recevoir les deux.

En réalité, c’est une trahison des actionnaires, sans parler de la plupart des employés.

Le Berkshire Hathaway Way

Combien a fait Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) Le PDG Warren Buffett est-il payé en 2020?

Un salaire de 100 000 $ – le même que depuis longtemps – et 280 328 $ pour les services de sécurité personnels et à domicile fournis à Buffett et payés par l’entreprise.

Même Greg Abel, le successeur récemment nommé de Buffett en tant que PDG, n’a reçu qu’un peu plus de 19 millions de dollars en 2020, dont 16 millions de dollars en salaire et 3 millions de dollars pour une prime en espèces. Je devrais examiner de près les déclarations de revenus de Berkshire, mais je crois comprendre que tout montant supérieur à 1 million de dollars en rémunération des dirigeants qui n’est pas basé sur le rendement n’est pas déductible de sa déclaration de revenus.

Si tel est le cas, Berkshire passe à côté de 15 millions de dollars de déductions concernant le salaire d’Abel, principalement, je suppose que pour faire valoir un point. C’est un point que je comprends parfaitement et avec lequel je suis d’accord.

En 2020, le bénéfice net de Berkshire Hathaway était de 42,5 milliards de dollars. La rémunération totale d’Abel était de 0,045% de ce nombre. Pendant ce temps, Palantir a perdu 1,12 milliard de dollars. En termes de ventes, la rémunération totale d’Abel était de 0,008% des 245,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires de Berkshire. En comparaison, la rémunération totale de Karp – j’utilise 53 millions de dollars – était de 4,9% de son chiffre d’affaires 2020 de 1,09 milliard de dollars.

Si Abel avait été payé comme le PDG de Palantir, il aurait gagné un peu plus de 12 milliards de dollars l’année dernière.

La ligne de fond

Vous penseriez d’après les mots que j’ai écrits dans cet article que je ne suis pas fan de Palantir. Ce n’est pas tout à fait vrai.

La dernière fois que j’ai écrit sur le stock PLTR, c’était au début du mois d’avril. J’ai recommandé aux investisseurs d’attendre pour acheter ses actions à l’adolescence, où la proposition de risque-récompense était beaucoup plus grande. À l’époque, il se négociait autour de 23 $, légèrement plus élevé qu’au moment où j’écris ceci.

Après avoir parcouru le mandataire de Palantir, je suis encore plus sceptique quant à son avantage, bien que Thiel soit l’un de ses plus gros actionnaires. La plupart des choses que Thiel touche semblent se transformer en or. Palantir devrait peut-être payer Karp en or à la place.

Je peux dire avec certitude que je pense que les investisseurs qui envisagent l’action Palantir devraient attendre pour acheter à l’adolescence, de préférence autour de 15 $. Faites travailler le PDG pour son argent.

