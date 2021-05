PLTR Stock: Ne poursuivez pas le prochain rebond de Palantir

Palantir (NYSE:PLTR) le stock commence peut-être à sortir de son effondrement. Depuis février, le big data joue, et Reddit favori, a considérablement glissé de ses sommets. Mais, grâce à un rapport de résultats solide et à un investissement possible des fonds de l’entreprise dans Bitcoin (CCC:BTC-USD), les actions ont rebondi, après être brièvement tombées sous la barre des 20 dollars par action.

À court terme, cela pourrait continuer. Les shorts qui parient contre l’action à des prix plus élevés peuvent chercher à couvrir leurs positions.

Ceux qui ont raté le premier rallye épique du titre pourraient être tentés de se lancer avant qu’il ne décolle à nouveau.

Mais bien que nous puissions voir un coup de pouce supplémentaire à court terme, ne comptez pas sur un rebond continu à 30 $ par action, et encore moins sur ses records de 45 $ par action. Pourquoi? Bien sûr, avec sa croissance impressionnante des ventes au trimestre précédent, cela reste pour l’instant une histoire de croissance. Mais avec cette croissance plus que reflétée dans sa valorisation, Palantir continue de se négocier à des prix qui surestiment son potentiel à long terme.

Pire encore, c’est le spectre des valeurs de croissance comme cette correction, une incertitude qui plane sur les marchés. Alors que cela continue de jouer un rôle plus important dans l’action des prix, les actions sont déjà retombées en dessous de 20 dollars par action, le marché ayant absorbé les récentes nouvelles positives spécifiques à l’entreprise.

Stock PLTR: malgré de bons résultats, l’histoire n’a pas beaucoup changé

Dans quelle mesure les résultats récents de cette entreprise ont-ils été solides? Après avoir affiché une croissance de ses revenus de 49% et des estimations supérieures, la société a maintenant quelque chose pour contrer le pessimisme qui pèse sur l’action depuis février. Parallèlement aux bénéfices, la société a également publié des prévisions pour le trimestre en cours.

Encore une fois, ces chiffres ont précédé le consensus des analystes. Les résultats et les conseils sont certainement positifs pour le stock PLTR.

Mais il est important de ne pas être trop enthousiasmé par cette nouvelle. Dans l’ensemble, l’histoire n’a pas beaucoup changé pour Palantir. La croissance cette année et la prochaine pourrait rester forte. Les chiffres des analystes indiquent une croissance des revenus de 34,1% cette année et une croissance des revenus de 30,7% en 2022. Mais on peut se demander si cela continuera dans la mesure où le prix des actions sera toujours évalué.

Comme je l’ai mentionné dans mon dernier article sur l’action, nous pourrions voir son activité gouvernementale stagner plus tôt que prévu. Il est possible que la croissance du secteur commercial ait été utilisée pour étayer l’idée qu’il peut rester en «mode de croissance» beaucoup plus longtemps que les ours ne le prévoient.

Mais, encore une fois, il n’est pas certain que ce soit le cas non plus. Même si elle continue ses niveaux de croissance élevés, c’est loin d’être une garantie d’une solide performance du cours des actions à l’avenir.

Les actions de croissance risquant de se corriger davantage, le pop temporaire que nous avons observé dans ce titre ces derniers jours pourrait revenir à sa trajectoire descendante antérieure.

Palantir est toujours vulnérable si les actions de croissance continuent de se corriger

Aux prix d’aujourd’hui, les actions PLTR se négocient pour un ratio cours / bénéfices (P / E) à terme de 144,9x et un ratio cours / ventes (P / S) de 18,1x. Au cours de l’année écoulée, les investisseurs ont accepté la nouvelle norme d’histoires de croissance imposant de telles évaluations de primes. Un environnement de taux d’intérêt proche de zéro a contribué à maintenir cette situation. Mais même après le recul des valeurs de croissance depuis février, d’autres baisses pourraient être imminentes.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen est revenue sur les commentaires sur d’éventuelles augmentations des taux d’intérêt. Mais c’était suffisant pour commencer à faire peur aux marchés. Cela ressort clairement de la performance d’indices axés sur la croissance comme le NASDAQ 100 – comme mesure par le Fiducie Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) – depuis début mai.

Avec des inquiétudes concernant l’inflation et une économie surchauffée, les investisseurs ont de bonnes raisons d’anticiper une hausse des taux. Non seulement cela, comme l’ancien président de la Réserve fédérale de New York Bill Dudley l’a évoqué dans un article récent publié par Bloomberg, les marchés pourraient connaître une surprise sur les taux d’intérêt.

Si cela se résout, des actions comme Palantir, qui se négocient pour des ratios C / B prévisionnels à trois chiffres grâce à leurs projections de croissance élevées, pourraient connaître une contraction significative.

Et même si sa forte croissance se poursuit, les actions pourraient rester neutres une fois qu’elles trouveront un plancher post-correction, similaire à la «décennie perdue» de mauvaise performance du cours des actions vécue par de grands noms de la technologie comme Microsoft (NASDAQ:MSFT) dans la décennie qui a suivi la «bulle Dotcom».

Conclusion: ne pas chasser le rebond

Cathie Wood’s ARK Investir détiendra peut-être des actions de Palantir avec des mains en diamant et ajoutera à sa position. Mais le risque qu’il soit coulé par une éventuelle correction des actions de croissance l’emporte sur les chances qu’il continue de rebondir (même partiellement).

Selon la façon dont les choses évoluent, les actions de croissance comme celle-ci pourraient subir une correction supplémentaire. Et même une fois qu’il est au plus bas, il pourrait s’écouler des années avant qu’il ne recommence à offrir de solides rendements aux investisseurs. Alors, quel est le meilleur mouvement maintenant avec le stock PLTR? Restez à l’écart.

