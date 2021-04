PLTR Stock News: 11 choses que les investisseurs de Palantir doivent savoir aujourd’hui

De grandes choses se passent pour Technologies Palantir (NYSE:PLTR) à l’heure actuelle. Et après un mois passé difficile, l’action PLTR pourrait bénéficier d’un petit coup de pouce grâce à de bonnes nouvelles.

Alors, qu’est-ce que l’entreprise a en cuisine? Et que doivent savoir les investisseurs en actions PLTR? Regardons de plus près.

Palantir organise le premier de sa série d’événements de démonstration «Double Click» mercredi matin. Cela présentera le logiciel Foundry de l’entreprise. Selon la version, ce logiciel est utilisé par des clients de 40 secteurs à travers le monde. Cela dit, l’événement se concentrera sur les applications du logiciel dans les secteurs des sciences de la vie et de l’industrie. Certains des clients de Palantir dans ces domaines comprennent Merck (NYSE:MRK), 3M (NYSE:MMM) et les organisations gouvernementales. De plus, des nouvelles du partenariat de Palantir avec Clarifai ont été publiées.

Clarifai est une entreprise de technologie axée sur les applications de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique à un certain nombre d’industries différentes. Selon le communiqué, cet accord permet à Clarifai «de fournir ses algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique sur la plate-forme de gestion de données de Palantir». Cela dit, le communiqué indiquait également que cela faisait partie de la première phase de la modernisation de la station au sol de l’armée américaine pour son programme TITAN (Tactical Intelligence Targeting Access Node). Le Dr Matt Zeiler, PDG de Clarifai, a déclaré que ce partenariat aidera l’armée dans un certain nombre d’espaces différents. «En fournissant notre solution d’IA de vision par ordinateur à Palantir, Clarifai aide l’armée à exploiter des sources de données spatiales, à haute altitude, aériennes et terrestres pour les utiliser dans les opérations de renseignement et militaires», a-t-il déclaré. «Le partenariat offrira une solution« clé en main »qui intègre des données provenant de diverses sources, y compris des sources commerciales et classifiées allant des capteurs spatiaux aux capteurs au sol», a ajouté Zeiler.

L’action PLTR était en baisse de 3% mercredi matin.

