PLTR Stock: Palantir est prêt à gagner plus de clients commerciaux

Actions de Technologies Palantir (NYSE:PLTR) ont perdu plus de 27% de leur valeur depuis le 12 février, lorsque j’ai écrit pour la dernière fois sur la société d’intelligence artificielle. Vous vous demandez peut-être si c’est le bon moment pour acheter des actions PLTR.

Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, ce n’est pas un simple appel. Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste à propos de Palantir et quelques autres raisons de s’inquiéter. Dans l’ensemble, je pense que cela vaut la peine d’être inscrit sur votre liste de surveillance des actions de croissance grâce au potentiel de croissance promis par son entreprise.

Avant d’entrer plus en détail sur la poussée d’entreprise de Palantir, il convient de mentionner que la récente vente n’est pas due à un événement fondamental de la part de l’entreprise d’IA. Le principal facteur déterminant a été l’abandon par les investisseurs des actions de croissance (en particulier les actions dites de l’économie Covid) pour les actions de valeur. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des prix de quelques actions de croissance Covid depuis le 12 février.

Dans les plans de Palantir pour élargir sa clientèle d’entreprise

Palantir a commencé en 2004 avec un accent initial sur la vente d’un outil de détection de fraude qui trouve des relations entre des ensembles de données disparates. Selon un rapport du Wall Street Journal de 2018, la société a suscité l’intérêt des agences gouvernementales et intégrerait des clients gouvernementaux, notamment le Federal Bureau of Investigation, les forces spéciales américaines et les agences de renseignement internationales.

Les activités gouvernementales de la société se sont renforcées, représentant plus de la moitié de son chiffre d’affaires en 2020.

Palantir n’a pas caché son intention de diversifier sa clientèle en évitant de dépendre des gouvernements pour inclure les entreprises clientes. Mais il semble avoir trouvé peu de chance jusqu’à récemment. Le rapport du WSJ cité ci-dessus a évoqué certains des échecs de la société pour gagner plus de clients professionnels. Plusieurs facteurs contribuent généralement à ces résultats. Cependant, le sentiment général est que Palantir n’était pas assez professionnel pour les entreprises.

Avec la pression croissante sur le leadership de l’entreprise en matière de rentabilité, Palantir semble changer les choses dans son segment commercial. Le segment commercial américain de la société a connu une croissance de plus de 100% des revenus en 2020, ce que la société a attribué à son investissement dans sa force de vente directe et ses partenariats de distribution.

Événements de démonstration Palantir

La société a également commencé à organiser des événements de démonstration (pensez à des salons professionnels pour les logiciels), ce qui, à mon avis, est très important pour gagner plus de clients professionnels. Voici pourquoi.

Les solutions de Palantir sont quelque peu ésotériques dans la mesure où ses clients potentiels peuvent ne pas être conscients de l’utilité pour leurs entreprises jusqu’à ce qu’ils voient des démos. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de la société, le directeur de l’exploitation, Shyam Sankar, a déclaré ce qui suit à propos de la première journée de démonstration de la société qui s’est tenue le 26 janvier:

«La journée de démonstration a vraiment aidé les clients à comprendre s’ils avaient un problème que Palantir pouvait résoudre, et cela a occupé, vous savez, notre force de vente en pleine croissance. Mais cela souligne vraiment la formidable opportunité qui se présente à nous et à quel point nous sommes au début.

La société prévoit désormais d’organiser une série d’événements de démonstration baptisés Double Click, dont le premier a eu lieu le 14 avril.

Je m’attends à ce que les événements de démonstration soient cruciaux pour les efforts de Palantir pour gagner plus de clients commerciaux. Les investisseurs devraient rechercher des commentaires à ce sujet la prochaine fois que la société organisera un appel aux résultats.

Sankar a ajouté:

«La journée de démonstration a été un succès auprès des clients potentiels. Nous avons été très enthousiasmés par la hausse marquée des demandes entrantes. Et ceux-ci ont conduit à d’excellentes conversations génératives avec des clients potentiels. »

Derniers mots sur le stock PLTR

En effet, l’avenir de Palantir dépend en grande partie du succès de sa volonté de conquérir de nouveaux clients commerciaux. De loin, cela semblerait être une situation typique de si et de peut-être. Il convient de mentionner, cependant, que l’entreprise ne part pas de zéro. C’est déjà l’une des entreprises leaders sur son marché. La société de veille commerciale IDC classe Palantir au troisième rang en termes de chiffre d’affaires dans le domaine du développement et du déploiement d’applications d’IA.

De plus, la société a déjà réussi à verrouiller certains partenariats commerciaux notables cette année. Il a signé de nouveaux partenariats avec des entreprises, y compris le géant de l’approvisionnement automobile Faurecia, Géant japonais des équipements d’information et de communication Fujitsu et IBM (NYSE:IBM). Avoir ce genre de noms comme clients inspire confiance.

En ce qui concerne les chiffres, l’action PLTR semble toujours surévaluée, malgré la récente vente. Il arbore un rapport prix / ventes (P / S) de 21. C’est cher par rapport à d’autres jeux gouvernementaux tels que Raytheon (NYSE:RTX) et Northrop Grumman (NYSE:CNO), qui affichent des ratios P ​​/ S de 2,1 et 1,6, respectivement.

