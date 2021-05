PLTR Stock: Pourquoi les actions Palantir sont-elles en baisse par rapport aux bénéfices?

Investisseurs en Technologies Palantir (NYSE:PLTR) et le stock PLTR ont certainement été sur une route cahoteuse ces derniers temps. Depuis que ce stock a environ doublé depuis le début de l’année pour atteindre 45 $, les actions de PLTR se négocient maintenant sous 19 $, au moment de la rédaction de cet article.

Source: Michael Vi / Shutterstock.com

Aujourd’hui, l’action PLTR est en baisse de près de 5% avant les bénéfices. La société devrait publier ses résultats demain, et cette saison de résultats a été relativement hostile aux investisseurs. Les actions technologiques chutent, car beaucoup considèrent qu’une vente spéculative est saine. Compte tenu de la situation actuelle des valorisations, même les bénéfices explosifs n’ont pas suffi à faire bouger l’aiguille sur de nombreuses actions à méga capitalisation.

En conséquence, de nombreuses entreprises comme Palantir se sont vendues avant les bénéfices en prévision d’une telle décision.

Cela mis à part, il semble qu’il y ait d’autres préoccupations que les investisseurs apprécient actuellement. Plongeons-nous dans l’une des préoccupations les plus pertinentes dans l’esprit des investisseurs de Palantir en ce moment.

Abattage potentiel du contrat JEDI baissier pour l’action PLTR

Aujourd’hui, il a été rapporté que le département américain de la Défense envisageait de mettre fin à son projet de cloud computing JEDI. Cette décision semble avoir choqué les investisseurs du PLTR, entraînant une part importante du mouvement démesuré d’aujourd’hui.

Ce contrat JEDI en est un qui, à première vue, n’a pas grand-chose à voir avec Palantir. Amazon (NASDAQ:AMZN) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) ont été les principaux soumissionnaires dans le cadre de ce contrat, et des litiges ont été soulevés en raison de la façon dont le contrat a été distribué. En conséquence, les investisseurs peuvent considérer ce différend comme exogène. Cependant, étant donné le modèle commercial de base de Palantir, il y a des raisons de s’inquiéter.

Plus précisément, le modèle commercial de Palantir repose principalement sur l’obtention de contrats gouvernementaux pour ses services. Une série de contrats importants ont été accordés à Palantir ces dernières années. Ces contrats représentent la majorité des revenus de l’entreprise. En conséquence, les investisseurs optimistes sur Palantir sont également optimistes quant à la capacité de la société non seulement de conserver ses contrats existants, mais également de développer ses relations continues avec le Pentagone et d’autres agences gouvernementales américaines.

La décision prise aujourd’hui par le Pentagone d’envisager de mettre fin à ce contrat est pessimiste pour toutes les sociétés de conseil qui interagissent avec cette agence. Il semble que les investisseurs commencent à avoir de la nervosité en ce qui concerne le portefeuille d’activités de PLTR en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.