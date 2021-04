Plug-ins d’effets gratuits, instruments, offres, plus pour les utilisateurs de Logic Pro

Bienvenue dans l’édition d’avril de Logic Pros Marketplace – un tour d’horizon de tous les plug-ins d’effets et ressources sonores gratuits les plus intéressants, des instruments à prix réduit et plus pour les utilisateurs de Logic Pro. Cette fois-ci, nous suivons encore plus d’offres sur les équipements MPE pour vos explorations de gestes multi-touch ainsi qu’une foule de nouveaux instruments d’échantillonneur d’effets et de synthés vintage entièrement gratuits pour votre bibliothèque Kontakt. Dirigez-vous ci-dessous pour tout.

Logic Pros Marketplace – Plug-ins d’effets GRATUITS, ressources sonores et plus

Initialement né de la recherche de matériel de boutique et de cadeaux à l’intérieur, Logic Pros Marketplace continue cette année à mettre en évidence de bonnes façons de trouver une nouvelle inspiration dans votre configuration Logic Pro. Parallèlement à notre expérience pratique du Launchpad (les baisses de prix de Novation Launchpad Spring sont toujours d’actualité) avec Live Loops et le reste des dernières fonctionnalités de Logic Pro, il est toujours agréable d’injecter de nouveaux sons et des modules complémentaires pour garder les choses fraîches. Surtout si vous pouvez découvrir des cadeaux intéressants et que vous n’avez pas à payer les prix généralement exorbitants que certains de ces logiciels récupèrent. Alors qu’au début, il semblait que le train gratuit finirait par se tarir après l’afflux d’offres de soutien en cas de pandémie, il semble encore y avoir de nouveaux équipements en train de surgir, alors creusez et voyez si quelque chose attire votre attention.

Plug-ins d’effets gratuits, instruments et plus:

Synthétiseur Cherry Audio Surrealistic MG-1 Plus LIBRE (Prix normal 29 $) Cherry Audio Voltage Modular Nucleus 2 LIBRE (Reg.49 $) Instrument Gombulator Kontakt LIBRE

Échantillons de synthétiseur portable Yamaha PSR-15 Micro Pod 1 et 2 Kontakt Instrument LIBRE

«Personnalisez 38 patchs de synthé rétro échantillonnés» Collection Hideaway StudioKontakt Instrument LIBRE

“Rien d’autre que de vieux équipements d’essai et des circuits de tubes DIY pour construire de nouveaux instruments note par note” DW8000 collection Kontakt Instrument LIBRE

Échantillons de synthés analogiques numériques hybrides Korg DW-8000 Easy Life Kontakt Instrument LIBRE

Série Klang de Cinematique, sons de synthétiseur EMS VC3 TAL-NoiseMaker LIBRE

Ensemble d’effets TAL-Effects LIBRE

Bitcrusher, Flanger, USEQ, Tube kiloHearts Snap Heap FX bundle LIBRE

Nouvelles percussions Spitfire Audio Labs LIBRE instruments logiciels Orgue à tuyaux, Lap Steel, Grenier Swells, bien plus encore Native Instruments jusqu’à 6 LIBRE Extensions avec achat Maschine et encore plus ici…



Offres de plug-in, d’instruments et d’effets:

En plus des plug-ins et instruments d’effets gratuits ci-dessus, nous assistons à nouveau à des accords de mixage et d’effets importants pour les personnes qui cherchent à élargir leur collection Waves, ainsi que des instruments de sortie brillants et du matériel MPE 5D de Roli, Audio Damage, et Softube Modular. Les harmoniseurs bien-aimés d’Eventide connaissent des baisses de prix significatives ainsi que le puissant instrument de synthèse hybride analogique / table d’ondes Pigments 3 d’Arturia.

Waves Top 20 des plug-ins les plus vendus 30 $ ch. (Reg. 99 $ – 350 $) SSL, effets vocaux, plugs de réglage, limiteurs, plus Dépensez 70 $ pour obtenir 2 GRATUIT plug-ins Dépensez 120 $ pour obtenir 3 GRATUIT Plug-ins MPE Synth Bundle 257 $ (Ord.jusqu’à 436 $) Roli Equator2, Roli Studio, Softube Modular, Audio Damage Quanta Output Complete Bundle 551 $ (Ord. Jusqu’à 849 $) Substance, expiration, signal, REV, et plus Extensions de vente de printemps de sortie à 37% de réduction

Pack Vocal Supreme 193 $ (Ord. Jusqu’à 287 $) Antares Auto-Tune Access, Soundtoys Little AlterBoy, Sonnox VoxDoubler

Arturia Pigments 3 99 $ (Reg.199 $) Instrument de synthèse hybride analogique / table d’ondes kiloHearts Retrogamer Vente jusqu’à 52% de réduction de 9 $

Plug-in Faturator, Ring Mod, Bitcrush et Snapins Frequency Shifter. Pitch Shifter Eventide H910 50 $ (Ord. Jusqu’à 249 $) Ensemble d’horlogerie Eventide à 8 prises 299 $ (Reg.499 $) Omnipressor, H910 Harmonizer, H949 Harmonizer, plus d’éditions EastWest Hollywood Orchestra Opus maintenant 100 $ de rabais

Percussion grecque antique Soundiron Kontakt 33 $ (Ord.49 $) Soldes de printemps Ghost Hack Achetez-en 2, obtenez-en 1 LIBRE de 20 $

Session AAS Ultra Analog 10 $ (Reg.49 $) AVOIR Instruments Sax Fury Kontakt 61 $ (Rég. 94 $)

Si vous avez repéré des effets ou des instruments gratuits intéressants, faites-le nous savoir ci-dessous afin que nous puissions répandre l’amour et les ajouter ci-dessus. Assurez-vous de plonger dans certains des journaux du Launchpad Logic Pro ci-dessous, ou marquez-en un pendant qu’ils sont encore en vente. Consultez ensuite ces détails sur les concurrents de distribution de contenu indépendants Distrokid et Tunecore dans notre section Comment obtenir votre vidéo musicale sur la fonction Apple Music.

Journal du Launchpad de Logic Pros Live Loops:

