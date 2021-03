Plug-ins GRATUITS, offres d’instruments MPE, plus encore pour Logic Pro

Bienvenue dans une autre édition de Logic Pros Marketplace – l’endroit où nous rassemblons tous les plug-ins, instruments, effets et offres gratuits les plus intéressants pour renforcer votre plate-forme Logic Pro. Alors que les choses commencent à se détendre à certains endroits, de nombreuses personnes sont encore coincées à l’intérieur avec beaucoup de temps à tuer et de nouveaux projets passionnants à explorer. Si vous êtes comme nous, un nouvel équipement, un plug-in de boutique original ou une boîte à rythmes de style vintage pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour vous inspirer pour votre prochaine grande production. Vous trouverez une sélection organisée de ressources Logic, de plug-ins gratuits et plus encore, tous répertoriés ci-dessous pour les explorer.

En prenant une courte pause dans notre journal en cours de Live Loops Launchpad, nous avons repéré un certain nombre de nouveaux cadeaux à explorer aux côtés d’une foule de baisses de prix notables sur une série d’effets et d’instruments pour pimenter vos boucles et vos cellules. Ceux-ci incluent tout, des nouveaux instruments Kontakt remplis de sources sonores étranges et sauvages basées sur des échantillons, des synthés de style vintage des années 80, des réverbérations, des effets dynamiques, etc., le tout entièrement gratuit. En plus de certains des favoris absolus et incontournables comme Spitfire LABS (pour ceux d’entre vous qui sont nouveaux ici), vous trouverez également des offres intéressantes sur les équipements MPE, les plugs Eventide, du matériel de synthétiseur fantastique de Sugar Bytes, et d’autres. promotions en cours des plus grandes marques comme Waves.

Plug-ins, instruments et effets GRATUITS:

Instrument Mini Kontakt GRATUIT

« Chronomètres, radios, tasses, crayons, papier, pièces de monnaie, chaises et bâtons. » Kontakt 5.5 ou version ultérieure requis Instrument Kontakt Cuckoo Clay Bird GRATUIT

« Divers sons d’un sifflet de coucou jouet » Snack The Cat Kontakt Instrument GRATUIT

« Ampleur des différents types d’appels, de gazouillis et de soufflets » Bionic Plucks & Mallets – Lite Edition GRATUIT

Kontakt Instrument «4 slots sonores mixables au total; 2 transitoires et 2 queues. « Universe Freebie Kontakt Instrument GRATUIT

« 12 sources sonores et un moteur double couche » Synthétiseur DiscoDSP OB-Xd AU GRATUIT

Synthétiseur à tambour compact MiniSpillage GRATUIT

Plug-in TAL-Reverb-4 GRATUIT

Audio Damage RoughRider 3 Compressor Plug-in GRATUIT

Pack audio Blue Cat GRATUIT

Chorus vintage, effets de modulation, un simulateur d’ampli guitare, un égaliseur simple et double canal, une suite de gain unique contrôlable en midi, plus de plug-in Izotop Vinyl Lo-Fi FX GRATUIT

« Le vinyle simule la poussière, les rayures, la déformation et le bruit mécanique qui rappellent d’antan » Plug-in Izotop Vocal Doubler GRATUIT

« Plug-in gratuit conçu pour améliorer votre voix avec un effet de doublage naturel, ajoutant de la richesse et de la profondeur. » Laboratoires audio Spitfire GRATUIT instruments logiciels Orgue à tuyaux, Tape Orchestra, bien plus encore Une des meilleures collections d’instruments GRATUITS sur le marché de loin Spitifre Audio BBC Symphony Orchestra GRATUIT

33 instruments cordes, cuivres, bois, percussions Payez 49 $ ou remplissez ce questionnaire pour obtenir gratuitement Native Instruments Komplete Start GRATUIT instruments / FX KOMPLETE START est une collection d’instruments, d’effets, de boucles et d’échantillons gratuits. Instrument synthétiseur plug-in Dexed FM GRATUIT

Synthétiseur plug-in multi-plateforme et multi-format sur le modèle du générateur de gadgets audio Yamaha DX7 Reflekt GRATUIT

Instrument Wavesfactory Freelodica Kontakt GRATUIT

« La version COMPLÈTE de NI Kontakt est requise pour exécuter ceci… » Reflect Audio Xylo Toy Instrument GRATUIT

«… Échantillonné à partir d’un petit xylophone jouet sympa et rendu numérique pour les créateurs de musique du monde entier. Reflect Audio Bottle Pop Instrument GRATUIT

Instrument enfichable fabriqué à partir d’une «bouteille de Coca Cola» Baby Audio Magic Switch GRATUIT

«… Vaguement inspiré par l’effet de chœur analogique du Juno-60… propre caractère sombre et désaccordé.» Baby Audio Baby Comeback GRATUIT

« … Ducker à bord ainsi que quatre saveurs de signal humide: Wide, Analog, Saucey et Cheap. »

Offres de plug-in, d’instruments et d’effets:

En dehors des plug-ins gratuits ci-dessus, la collection d’offres d’aujourd’hui est mise en évidence par de superbes offres sur des synthés prêts pour vos contrôleurs MPE. Nous sommes de grands fans des contrôleurs ROLI Seaboard par ici – j’en ai un devant moi à tout moment – et nous voyons de bonnes affaires sur le nouvel Equator 2 ainsi que sur les synthés stellaires Cypher2 MPE, ainsi que du contenu supplémentaire. , qui se marient à merveille avec les contrôleurs tactiles 5D. Vous trouverez également certaines des principales offres de gueule de bois toujours en direct de la dernière fois au cas où vous les auriez manquées auparavant.

Synthétiseur ROLI Equator 2 MPE 174 $ (Courant 249 $) Extension Cypher2 MPE Synth 139 $ (Reg.199 $) Vente Flashback Eventide Omnipressor ’50 Years of Gear ‘50 $ (66% de réduction) Sugar Bytes Cyclop 49 $ (Régulier 99 $) Vente de printemps Heavyocity Mosaic 30% de réduction

Portail de sortie Granular-FX 104 $ (30% de rabais) Multi-FX de mouvement de sortie 104 $ (30% de réduction) Distorsion thermique de sortie 104 $ (30% de réduction) Sample Science VHS DREAMWAVES 50% de réduction

Exemple de piano cinématographique scientifique 75% de réduction

Waves tous les plug-ins et bundles 40% de réduction

Audio universel: plug-ins UAD et extensions LUNA maintenant 50% de réduction

Pultec, Fairchild, Neve Channel Strip, Telectronix, bien plus encore Jusqu’au 31 mars EastWest ComposerCloud X 20 $ / mois (Reg.30 $) Ou 200 $ / année (Valeur jusqu’à 360 $) Collection EastWest ComposerCloud Gold – «Plus de 40 000 instruments virtuels et nouvelles versions» Spitfire Percusion 279 $ (Rég. 399 $) Collection de percussions symphoniques massive de 56 Go 119 $ (Reg.220 $) Sugar Bytes, Timeshaper 2, plus Output EXHALE + Bundle 219 $ (Reg. 300 $ +) Exhale Vocal synth (notre revue) Plus des packs d’extension, et plus d’iZotope Mix & Master Sale jusqu’à 71% de réduction

Ozone 9, Neutron 3, et bien plus de plugins Wavesfactory Vente du 11e anniversaire de 47 $ (20% de réduction) Cassettte, Echo Cat, plus Eventide Clockworks bundle 299 $ (Valeur de plus de 1000 $)

Journal du Launchpad de Logic Pros Live Loops:

