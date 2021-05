PLUG Stock: 3 raisons de faire preuve de prudence avec l’alimentation par prise

Alors que 2020 restera l’une des plus spectaculaires en termes de performances étonnamment robustes, très peu peuvent tenir une bougie pour Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT). Spécialiste des piles à hydrogène, PLUG stock a toujours été porteur d’intrigues scientifiques. Mais ce n’est que l’année dernière que le sentiment du marché a rattrapé son potentiel d’innovation sous-jacent.

Source: Shutterstock

De début janvier à fin décembre, le stock PLUG a anéanti la concurrence avec un rendement de 10,5x. Certes, cela a rendu les sceptiques de longue date comme moi incroyablement idiots. Une grande partie de l’enthousiasme était sans doute motivée par le consommateur. De plus en plus, la génération concernée (c’est-à-dire les milléniaux) a poussé pour des solutions d’énergie propre. Cela s’inscrit parfaitement dans les objectifs de Plug Power.

Non seulement cela, la machinerie politique a renforcé le récit à long terme pour le stock PLUG. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si les actions de Plug Power ont vraiment pris vie et sont entrées dans une ville folle lorsque les autorités ont confirmé les résultats des élections de 2020. Comme vous le savez, l’une des promesses de campagne emblématiques du candidat à la présidence de l’époque, Joe Biden, était le zéro émission nette et la justice environnementale.

Fondamentalement, cela devrait être une musique aux oreilles des investisseurs en actions PLUG. Et pendant un certain temps, ça l’était. Mais depuis début février, PLUG est l’un des investissements les plus laids. Voici trois raisons pour lesquelles les capitaux propres ont chuté et pourquoi vous devriez probablement rester à l’écart.

Les données financières de PLUG Stock n’ont pas changé (du moins pas positivement)

Alors que la science derrière l’action PLUG a toujours captivé les investisseurs à contre-courant, l’investissement lui-même était à contre-courant en raison de la médiocre situation financière sous-jacente. Selon les données de Gurufocus.com, depuis au moins 2006, le résultat net annuel est négatif. Pendant cette période également, le flux de trésorerie disponible n’a jamais imprimé autre chose que de l’encre rouge.

Bien sûr, aucune action à ma connaissance ne se négocie sur des données financières passées mais plutôt sur l’anticipation de rendements futurs. Mais à un moment donné, les investisseurs doivent avoir une certaine substance, en particulier sur les actions de croissance qui semblent se négocier sur la spéculation et rien d’autre. Par conséquent, Plug Power devait livrer la marchandise dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre de 2020.

Au lieu de cela, l’entreprise a échoué, signalant une perte plus importante que prévu et affichant des revenus négatifs. Pour être juste, Plug Power a enregistré des factures brutes record l’année dernière. L’équipe de direction reste également optimiste en 2021. Certes, le prochain rapport Q1 2021 de la société pourrait ramener le récit sur une trajectoire positive. Il a été “estimé” de déclarer les revenus hier, selon Nasdaq. Aucun mot de Plug Power au moment de la publication sur le moment où cela pourrait se produire.

Pourtant, le risque est que si le premier trimestre ne répond pas aux attentes des analystes, la situation pourrait devenir plus moche. Quoi qu’il en soit, vous imaginez que l’entreprise d’énergie alternative devrait fournir quelque chose de vraiment spécial pour justifier son exposition au stock PLUG.

L’énergie renouvelable n’est peut-être pas “ tout cela ”

Sur son site Internet, Plug Power affirme avoir déployé plus de 38 000 unités de piles à combustible. C’est également le plus gros acheteur d’hydrogène liquide et a construit plus de stations de ravitaillement en hydrogène que toute autre entreprise au monde. Logiquement, alors, si l’économie mondiale passe à une plate-forme énergétique à base d’hydrogène, le stock PLUG reprendra finalement son ascension.

Bien que l’idée d’une économie basée sur l’hydrogène semble attrayante, elle est encore loin d’être une réalité. Au niveau des consommateurs, il est difficile de faire fonctionner efficacement les piles à hydrogène à des fins de transport en raison des coûts élevés. Certes, Plug Power se concentre davantage sur l’aspect flotte de l’industrie du transport. Même ainsi, le manque d’infrastructure dans l’ensemble rend très difficile l’adoption de transporteurs à base d’hydrogène.

Sûrement, si l’hydrogène était viable, davantage d’investisseurs sauteraient sur la remise en Hyliion (NYSE:HYLN) actions. Au lieu de cela, ils abandonnent le spécialiste du transport alternatif, qui développait également une version à pile à hydrogène de son Hypertruck.

En d’autres termes, le stock PLUG a besoin de plus qu’une grande histoire scientifique. La direction doit convaincre les investisseurs que les chiffres fonctionneront. Jusqu’à présent, l’équipe de direction n’a pas été en mesure de faire valoir cette thèse de manière crédible.

Les fonds spéculatifs tournent vers des alternatives

L’un des problèmes pour gagner en notoriété dans le stock meme est que vous devez garder les acheteurs intéressés. Sinon, ils passeront à d’autres actions ou classes d’actifs. Je pense que cette dynamique contribue à la pression de vente de Plug Power.

En règle générale, les stocks de meme attirent les jeunes pour des raisons évidentes. La plupart des gens sur les plateformes de médias sociaux font partie de la foule des moins de 30 ans. Et les jeunes sont franchement plus impressionnables que les autres et sont prêts à mettre en œuvre des conseils douteux.

Mais l’autre composante du segment des investissements pour les jeunes est le manque de ressources. Par conséquent, lorsque les jeunes traders identifient le prochain grand potentiel, ils se lancent dans le nouvel investissement avec enthousiasme. Habituellement, cela signifie qu’ils prennent les bénéfices des actions chaudes précédentes et réinvestissent les bénéfices dans la saveur de la semaine.

Pour l’instant, cette saveur se trouve être des crypto-monnaies. Malheureusement pour le stock de PLUG, il n’y a apparemment pas d’arrêt de cet espace. Cela attirera plus d’acheteurs vers les cryptos, laissant toute personne liée à PLUG tenant le sac.

