PLUG Stock: Ce n’est pas en reste, donc le vendre maintenant est une erreur

La bourse est dans un tollé cette semaine et c’était complètement évitable. Cela a particulièrement touché l’espace EV. Même le tout-puissant Tesla (NASDAQ:TSLA) a chuté de 13% par rapport aux sommets de lundi. Il n’est donc pas surprenant de voir Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) traversant également des moments difficiles. Le stock de PLUG est maintenant stable pour l’année et en baisse de 55% par rapport aux sommets de février.

Pour une raison quelconque, les responsables des programmes de discours de la Réserve fédérale en ont bloqué 20. En conséquence, ils ont créé une confusion totale et les investisseurs ont paniqué.

Les grandes actions ont perdu énormément de valeur sans aucune faute de leur part.

Confusion et doute

Puisque rien n’a changé dans les perspectives, c’est l’occasion d’acquérir du stock PLUG long. Ce n’est certainement pas le moment de paniquer. Au cœur de ma thèse est que «rien n’a changé» et laissez-moi vous expliquer.

Premièrement du point de vue macroéconomique, les États-Unis sont toujours sur la voie de la reprise. La réouverture est en cours, même des États comme la Californie ont considérablement assoupli les règles. Je peux maintenant dîner à l’intérieur dans les restaurants. Il y a quelques semaines à peine, je ne pouvais même pas me faire couper les cheveux là où je vis dans le sud de la Californie.

De plus, le processus d’inoculation avance bien. Je pense que plus de 60 millions de personnes ont déjà reçu leurs vaccins. C’est un pourcentage important de la population. Les choses sont encore difficiles pour les petites entreprises, mais c’est pourquoi le gouvernement est intervenu.

La semaine dernière, la Fed s’est réengagée à assouplir sa politique monétaire jusqu’en 2023. Le bruit qu’elle a créé cette semaine a soulevé des doutes parmi les investisseurs. Cela a ouvert la discussion sur le moment où ils se réduiront. Je considère cela comme une crise de colère pré-effilée, ce qui est complètement illogique.

Deuxièmement, la Maison Blanche a lancé un plan de relance massif de 1,9 billion de dollars sur l’économie. Mon fils de 19 ans a vendu son camion il y a trois jours. Le jeune acheteur a apporté des billets de 50 $ parce qu’il ne pouvait pas trouver des billets de 100 $ à la banque. Le caissier lui a dit qu’ils avaient manqué à cause du stimulus. Cet argent se retrouvera dans les poches des entreprises.

La logique bat le sentiment à long terme

Pour ces deux raisons simples, les conditions sous-jacentes sont propices à la reprise des actions, mais avec des aides artificielles. Court-circuiter le stock PLUG après qu’il a perdu plus de la moitié de sa valeur est une entreprise risquée. La statistique cumulative de l’année est plate et peu impressionnante, mais effectuez un zoom arrière de quelques mois et elle est en hausse de plus de 750%. Quand j’ai écrit sur une opportunité de baisse similaire l’année dernière, c’était moins de 4 $ par action.

Ce n’est pas un stock mou et il a ses fans. Ils reviendront l’acheter et bientôt. Les bulletins de gestion soutiennent une bonne histoire. Ils ont généré une croissance incroyable. Les revenus ont presque quadruplé depuis 2016, et cela ne peut se faire en pinçant quelques centimes.

Le seul souci que j’ai est le rapport prix-ventes de 40. Cela pourrait être beaucoup d’espoir que les propriétaires du stock ont ​​pour cela. Cela suggère qu’ils lui accordent aujourd’hui 40 ans de ventes. Il incombe à la direction de continuer à tenir ses promesses afin que les investisseurs n’agissent pas avec déception.

PLUG Stock est un achat ici

Le grand stock de PLUG de rallye a eu lieu au début de janvier. Cette correction a tout remis en place et a comblé l’écart, de sorte que le risque est passé. Un stock qui revient à l’encolure à partir de laquelle il avait une grosse cassure trouve un soutien. Les investisseurs qui l’ont raté la première fois seront désormais des acheteurs consentants.

Trouver du soutien ne signifie pas une répétition immédiate du méga pic. Mais cela signifie que cela constitue un point d’entrée raisonnable, et c’est le but de l’article d’aujourd’hui. Même si l’action pourrait encore baisser, ce n’est pas une erreur potentielle évidente. Ceux-ci se sont produits en cours de route lorsque les acheteurs l’ont chassé au-dessus de 60 $ par action.

Les marchés dans leur ensemble sont sur des bases précaires cette semaine, ils continueront donc d’être un piège potentiel. Le stock de PLUG ne peut pas se rallier seul, il lui faudra donc Wall Street pour trouver un pied.

Les marchés des options offrent des méthodes alternatives pour se prolonger et laisser place aux erreurs. Mon préféré est de vendre des mets à temps et près de 20 $ par action. Cela me laisse un autre tampon de 40% par rapport au prix actuel. Quelle que soit la méthode, la logique est la même dans tous les domaines. Une grande partie de la mousse provoquée par l’exubérance en montant est éliminée. De là, il lui sera plus difficile de tomber qu’en descendant.

