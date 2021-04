PLUG STOCK: Il est sur le point de devenir plus laid pour la prise d’alimentation

Que vous soyez un partisan des états financiers ou un partisan des graphiques de prix, une situation GAAP versus écart Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) a mis les investisseurs au défi. Et aujourd’hui, une autre décision de se déconnecter du stock de PLUG semble laide. Laisse-moi expliquer.

Source: Halfpoint / ShutterStock.com

Nio (NYSE:NIO). Arrivée (NASDAQ:ARVL). Titres ChargePoint (NYSE:CHPT). Puissance Ballard (NASDAQ:BLDP). Non pas qu’il soit seul dans sa misère, mais le mois dernier a été difficile pour le spécialiste de l’hydrogène PLUG.

Déjà sous pression dans le cadre d’une rotation plus large et percutante entre les actions à croissance multiple plus élevées qui a commencé en février et qui a continué de s’effondrer en mars, les actions de Plug Power ont perdu environ 17% supplémentaires en avril.

Cela empire aussi.

Un examen plus précis des dommages révèle qu’à ses récents creux, PLUG a abandonné 60% du rallye de 2,883% de l’action par rapport au creux induit par la pandémie de mars dernier pour atteindre le récent sommet historique de 75,49 $ établi le 26 janvier.

Pour être honnête, les performances boursières semblent pires. Mais les préoccupations spécifiques aux entreprises, qui craignent les investisseurs, semblent de plus en plus accablantes à court terme.

Points d’inquiétude

Alors, qu’y a-t-il derrière les sonnettes d’alarme dans Plug Power? Une source d’inquiétude pourrait être le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de l’administration Biden qui se fraye un chemin au Congrès.

L’adoption du plan est considérée comme bénéficiant largement aux initiatives d’énergie propre. Et il ne fait aucun doute que la technologie des piles à hydrogène comme celle de PLUG s’intègre dans la discussion sur l’affectation des fonds. Mais la concurrence du solaire, de l’éolien, de l’hydroélectricité et de la géothermie a une plus grande acceptation et une dynamique favorable. Et en fin de compte, à l’heure actuelle, Wall Street craint que ces alternatives vertes ne prennent la majeure partie des prix.

PLUG a également d’autres problèmes ou préoccupations qui pèsent sur ses investisseurs. Il y a un mois cette semaine, la direction de Plug a annoncé que la société allait reformuler certaines données financières publiées précédemment. Un extrait du communiqué de presse résume en quelque sorte:

«La comptabilité liée au retraitement est complexe et technique et implique des jugements importants sur la manière d’appliquer les PCGR américains, compte tenu de la nature innovante de l’activité de la société et de sa position de leader dans un secteur nouveau et en développement rapide. La comptabilité révisée changera la façon dont la société comptabilise certaines transactions et certains éléments, mais ne devrait pas avoir d’incidence sur la situation de trésorerie de la société, les opérations commerciales ou l’économie des accords commerciaux. »

Qu’est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas comptable. La bonne nouvelle, et en termes simples, il ne semble pas que PLUG suive la voie d’une tromperie plus espiègle ou soit confronté à de plus grands points d’interrogation qui ont tourmenté ses pairs. Nikola (NASDAQ:NKLA), Technologies Kandi (NASDAQ:KNDI) et Hyliion Holdings (NYSE:HYLN).

Les mauvaises nouvelles? Un ou plusieurs changements aux PCGR et un écart de prix significatif sur le graphique des prix restent respectivement sans réponse et sans contestation.

PLUG Stock Graphique des prix hebdomadaires

Source: Graphiques par TradingView

Les bons rapports des deux dernières semaines pour le stock PLUG ont été largement rejetés. Word of Plug, formant un fonds d’infrastructure pour l’hydrogène propre de 1,2 milliard de dollars ou ayant le feu vert pour demander une garantie de prêt en vertu de la loi américaine de 2005 sur la politique énergétique, n’a permis aux actions de devenir vertes que pendant environ un jour, avant de reprendre leur action plongeante décrite ci-dessus. Comme on dit, «c’est ce que c’est». Et cette semaine est toujours sur un mauvais départ.

Techniquement, le stock PLUG franchit de justesse un modèle de fond intérieur doji. La paire de chandeliers s’est formée à la suite des nouvelles «GAAP» de Plug et de la réaction baissière des investisseurs. L’action des prix d’aujourd’hui échouant également au niveau de support de 62%, la prochaine zone logique de support est d’environ 20 $ à 24 $, ce qui contient le niveau de retracement de Fibonacci à 76% et le support initial de la ligne de tendance par rapport au fond de mars de PLUG.

Temps d’attente

Les bonnes nouvelles, le cas échéant, sont des brèches mineures, comme celles d’aujourd’hui peuvent agir comme un fond de serviette à part entière. Et avec la stochastique de PLUG profondément survendue et à l’aube d’un croisement haussier, il y a des raisons de surveiller l’émergence de ce type de situation.

Plus important encore, sans attraper un couteau qui tombe et exposer potentiellement le capital à un risque de baisse indu et significatif, toute décision d’achat future devrait attendre la confirmation hebdomadaire du modèle qui est bien éloignée de la réalité plus baissière d’aujourd’hui.

A la date de publication, Chris Tyler et / ou les comptes sous gestion détiennent une position longue sur l’action Nio (NYSE: NIO) et ses dérivés, mais pas d’autres titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.