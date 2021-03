PLUG Stock: La diapositive récente de PLUG est basée sur des spéculations à courte vue

Actions dans une société de systèmes d’alimentation en hydrogène Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) ont joué un rôle moteur en 2021. Cependant, depuis deux mois, ils vont dans la mauvaise direction. Le stock PLUG a gagné 950% en 2020, puis a commencé 2021 avec une hausse de 127% au cours des trois premières semaines. Mais c’est en descente depuis lors. Les parts de PLUG sont maintenant dans un effondrement. Après avoir chuté au niveau de 33 $, ils sont sur le point d’être de retour là où ils devaient commencer l’année.

Un vendeur à découvert a émis des doutes sur la viabilité de l’économie de l’hydrogène en général. Cela a effrayé de nombreux investisseurs. Cependant, la baisse du stock de PLUG qui en résulte a créé une opportunité d’achat pour ceux qui croient au potentiel à long terme de l’hydrogène.

Il convient également de noter que Plug Power n’est pas une startup opportuniste avec une collection de prototypes. Il s’agit d’une entreprise de piles à combustible à hydrogène établie avec une histoire de 24 ans, des produits éprouvés et des clients payants.

Les opposants et les vendeurs à découvert jettent un doute sur l’hydrogène

Les stocks d’hydrogène, y compris le stock de PLUG, ont été incendiés au second semestre 2020 grâce au Green New Deal du président Joe Biden. L’accent mis sur les véhicules à zéro émission est une bonne nouvelle pour les véhicules électriques (VE) au niveau des consommateurs. Mais pour les applications commerciales, les piles à hydrogène – qui ne nécessitent pas des heures de charge – se sont avérées plus populaires. Plug Power a une activité solide en fournissant des chariots élévateurs à pile à combustible à hydrogène zéro émission et des solutions de ravitaillement pour les entrepôts commerciaux et les centres de distribution.

Cependant, il y a eu une certaine controverse sur la question de savoir si cet hydrogène peut jamais être «vert». Cela signifierait que l’hydrogène devrait être fabriqué à l’aide d’énergie renouvelable. Le problème est que la plupart de l’hydrogène aujourd’hui n’est pas vert. Il est produit à partir de charbon ou de gaz naturel et émet du CO2. En d’autres termes, la pile à hydrogène ne produit aucune émission, mais la production d’hydrogène nécessaire ne l’est pas.

Comme le rapporte Barron, le vendeur à découvert Kerrisdale Capital Management a publié un rapport en janvier qui jette le doute sur la viabilité commerciale de l’hydrogène vert. Cela soulève également des inquiétudes quant au fait que la technologie des batteries pourrait s’améliorer au point de remplacer les piles à hydrogène pour les flottes d’entrepôts. Les deux scénarios seraient de mauvaises nouvelles pour Plug Power. Ce rapport a aidé à lancer la diapositive actuelle dans le stock de PLUG.

Le rapport de Kerrisdale Capital Management est bien entendu spéculatif. De nombreux promoteurs estiment également que l’hydrogène vert deviendra économiquement viable dans moins d’une décennie. Et entre-temps, il existe une étape intermédiaire appelée hydrogène bleu, qui utilise la capture du carbone pour minimiser l’impact environnemental de la production d’hydrogène.

Positifs en 2021

Mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle en 2021 pour Plug Power. Loin de là.

Le 6 janvier, Plug a annoncé un partenariat stratégique avec la Corée du Sud Groupe SK. Ce pays s’attend à ce que son économie de l’hydrogène représente 40 milliards de dollars d’ici 2040. SK Group s’associe à Plug Power pour fournir des systèmes de piles à hydrogène, des stations de ravitaillement en hydrogène et des électrolyseurs sur les marchés sud-coréen et asiatique. L’accord comprend un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Plug Power by SK Group. Cette nouvelle a naturellement contribué au lancement de la flambée des actions PLUG au début du mois de janvier.

En outre, Plug a publié des prévisions de bénéfices révisées qui ne sont rien d’autre qu’une bonne nouvelle pour les investisseurs. Le 26 janvier, la société a annoncé qu’elle avait dépassé les objectifs de facturation brute de 2020. En outre, il a légèrement augmenté ses prévisions de facturation pour 2021 (de 450 millions de dollars à 475 millions de dollars) et a considérablement augmenté son objectif de facturation brute 2024 à 1,7 milliard de dollars.

Conclusion sur le stock de PLUG

Le second semestre 2020 a été une période exceptionnelle pour Plug Power et ses investisseurs. Un nouveau président déterminé à instaurer une économie zéro émission – et disposé à dépenser beaucoup pour le faire – n’était rien d’autre qu’une bonne nouvelle pour les stocks d’hydrogène. L’action PLUG a clôturé 2020 avec un gain de 950% pour l’année. D’autres bonnes nouvelles, notamment la clôture de ce gros investissement stratégique du groupe SK, ont contribué à la montée en flèche des actions au début de 2021, pour clôturer à un sommet de près de 20 ans en janvier.

Puis vint un peu de réalité à court terme sous la forme d’une action de vendeur à découvert, suivie d’un manque à gagner et de revenus au T4. La combinaison a effrayé de nombreux investisseurs et a fait chuter l’action PLUG à l’endroit où elle avait commencé 2021.

Cette réflexion à courte vue sur une entreprise établie qui montre de grandes promesses à long terme a abouti à une réelle opportunité. Les analystes d’investissement interrogés par le Wall Street Journal l’ont compris. Ils ont PLUG classé en surpoids. Leur objectif de prix moyen sur 12 mois de 62,49 $ offre une hausse de 88%.

Le stock PLUG évalue également un «A» dans Portfolio Grader. Et la société dispose désormais de 5 milliards de dollars de liquidités pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance mondiale. Cela fait de Plug Power un moyen assez tentant d’ajouter du vert à votre portefeuille – avec la croissance et en prenant en charge la technologie zéro émission.

