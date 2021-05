PLUG Stock: la grande mise à jour qui a fait grimper la puissance de la prise aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) et le stock de PLUG voient beaucoup de vert. Les actions de PLUG sont en hausse de plus de 8% sur des nouvelles assez intrigantes aujourd’hui.

Les actions de Plug Power ont connu une baisse assez rapide ces derniers mois. En effet, depuis qu’il a atteint un sommet de plus de 75 $ par action plus tôt cette année, l’action PLUG a perdu plus des deux tiers de sa valeur dans un ordre relativement court. Les actions se négocient toujours en dessous du niveau de 25 $, même après la hausse d’aujourd’hui.

L’espace des piles à combustible à hydrogène a été considéré comme un domaine clé de croissance ces derniers temps. Le récent soutien politique de ce secteur par le président Joe Biden a fait avancer cette thèse. Cependant, une série de nouvelles négatives ont frappé durement le stock de PLUG ces derniers temps. Parmi ceux-ci, l’annonce le 16 mars selon laquelle la société aurait besoin de retraiter ses états financiers publiés précédemment a entraîné une vente significative de ce titre.

Aujourd’hui, Plug Power a annoncé avoir terminé sa reformulation. Plongeons-nous dans ce qui a été émis aujourd’hui et pourquoi les investisseurs sont de nouveau optimistes sur ce titre.

Retraitement des états financiers envoi de PLUG Stock plus élevé

Le retraitement annoncé aujourd’hui des états financiers de la société est intervenu avant la date limite du 17 mai de la société, et les retraitements ont été meilleurs que ce que le marché prévoyait.

Les revenus pour 2020 ont en fait augmenté de 7,2 millions de dollars, réduisant la perte précédemment déclarée de plus de 100 millions de dollars à une perte de 92,2 millions de dollars. Les revenus pour 2019 et 2018 ont été réduits, mais de montants nominaux (seulement 300000 USD et 400000 USD, respectivement).

Ainsi, les investisseurs semblent repartir avec une victoire ici. Les revenus précédemment déclarés ont augmenté, au total, de plus de 6 millions de dollars. Et en plus de cela, la société a annoncé des projections plutôt optimistes pour la croissance des revenus.

Selon des rapports récents, Plug Power affirme s’attendre à plus de 70 millions de dollars de facturation brute cette année. Cela représenterait une croissance de plus de 60% d’une année sur l’autre. En outre, le solde de trésorerie massif de Plug de plus de 5 milliards de dollars est considéré comme le catalyseur clé fournissant la croissance que les investisseurs recherchent avec cette action.

Pour l’instant, cette nouvelle semble globalement haussière. La hausse d’aujourd’hui semble justifiée, surtout compte tenu de la mesure dans laquelle les valeurs de croissance attrapent une offre aujourd’hui.

