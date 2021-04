PLUG Stock: la transition lente et difficile vers l’hydrogène

Après une décennie passée à écrire que l’hydrogène était l’avenir, j’étais enthousiasmé par la montée en puissance de Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) l’année dernière. Malgré une récente baisse de prix, le stock de PLUG est actuellement en hausse d’environ 535% au cours de la dernière année.

Source: DesignRage / Shutterstock.com

Plug Power veut créer un marché pour l’hydrogène. Après avoir créé une entreprise de chariots élévateurs fonctionnant à l’hydrogène, la société a acheté une usine du Tennessee qui pourrait convertir les déchets de la production d’ammoniac en hydrogène pour la vente l’année dernière.

À peu près au moment où j’ai écrit à ce sujet pour la première fois en octobre, les spéculateurs ont découvert le stock Plug Power. En janvier, après avoir signé un contrat de mandat avec Amazon.Com (NASDAQ:AMZN) et un contrat d’approvisionnement avec Walmart (NYSE:WMT), J’ai de nouveau couvert la promesse de Plug Power.

Depuis lors, l’action s’est effondrée, passant de 73 $ / action à un creux récent en dessous de 27 $. Cela signifie-t-il que les promesses étaient fausses?

Non.

Court terme vs long terme

La promesse demeure, mais c’est une promesse à long terme, pas à court terme. Les spéculateurs n’ont aucune idée du long terme.

En octobre, par exemple, notre Luke Lango a prédit un passage de Plug Power à 35 $. Basé sur des fondamentaux qui auraient du sens, au fil du temps. Mais les spéculateurs n’ont pas le temps. Ils ont vu la promesse comme une réalité et ont fait grimper le stock, bien au-delà de la cible de Luke.

Cette course n’était pas justifiée. Il faudra des années pour construire une infrastructure hydrogène. À l’heure actuelle, le marché se trouve principalement dans les entrepôts et les sauvegardes de qualité utilitaire de FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL), qui ne sont généralement pas activés.

La promesse, cependant, demeure. Le mois dernier, Plug Power a signé un accord pour utiliser l’énergie d’une centrale hydroélectrique en Pennsylvanie pour créer de l’hydrogène à partir de l’eau par hydrolyse. L’électricité peut séparer l’eau en hydrogène et oxygène. Plug Power peut récolter l’hydrogène pour le carburant. Lorsque ce carburant est «brûlé» dans une pile à combustible, il en résulte de l’énergie et de l’eau. Je pense que l’eau devrait être collectée pour être réutilisée.

Évaluation de la puissance de la prise

Au cours des 5 à 10 prochaines années, Plug Power va signer d’autres accords comme celui-ci. Il va vendre plus de chariots élévateurs à hydrogène, car les moteurs à essence ne devraient pas fonctionner dans un espace clos. Grandview Research prévoit que le marché de l’hydrogène augmentera à un taux de 5,7% jusqu’en 2028. Un rapport sur les marchés et les marchés est plus optimiste, prévoyant une croissance de 9,3%.

À l’heure actuelle, cependant, la plupart de l’hydrogène est un sous-produit du raffinage du pétrole. La production d’ammoniac, dont Plug Power profite au Tennessee, est également courante. L’hydrogène dit «vert», comme dans le cas du projet hydroélectrique de Pennsylvanie, est encore une petite partie du marché.

Le stock de Plug Power est tout simplement en avance sur ses skis. L’entreprise en est encore au stade de l’investissement, perdant beaucoup plus d’argent qu’elle n’en prend pour se constituer une base d’actifs. La plupart de ses actifs sont toujours en espèces. L’évaluation actuelle d’environ 17 milliards de dollars est difficile à justifier sur la base de 436 millions de dollars en immobilisations corporelles, ou 1,37 milliard de dollars en liquidités.

La décision de Plug Power de regrouper la recherche sur le coût des marchandises vendues, entre-temps, a fait crier la barre du plaignant depuis que le stock a commencé à baisser. Même des optimistes comme Stephen Calder Byrd de Morgan Stanley (NYSE:MME) appellent le risque et la récompense équilibrés, réduisant leurs notes sur l’action.

La ligne de fond

Le marché boursier n’est pas l’économie.

Ce n’est pas parce qu’une action est surévaluée, et simplement parce que sa bulle spéculative a éclaté, que l’opportunité a disparu.

Quand j’ai écrit pour la première fois sur Plug Power, l’action se négociait à 17,60 $ / action. Si vous avez acheté le stock à ce moment-là, vous avez un gros bénéfice et devriez le prendre.

L’hydrogène est une tendance à long terme. C’est un investissement, pas un commerce. Si vous envisagez d’acheter cette action en tant qu’investissement, préparez-vous à la conserver pendant une longue période et préparez-vous à des périodes sombres. C’est ainsi que se construisent de grandes industries.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.