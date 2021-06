Plug Stock: les piles à combustible à hydrogène pourraient être l’avenir du bus

Je dois admettre que je suis toujours un peu nerveux quand j’écris sur Branchez l’alimentation (NASDAQ :PRISE DE COURANT). Les tensions ont tendance à être très vives avec celui-ci : les gens aiment souvent soit beaucoup l’action PLUG, soit ils sont massivement baissiers.

Pourtant, je dois m’aventurer dans le feu croisé et soumettre mon opinion. Je ne peux pas émettre d’appels haussiers et baissiers de la tour d’ivoire proverbiale comme le font généralement les analystes de Wall Street.

Alors s’il vous plaît, ne tirez pas sur le messager quand je vous dis que certains analystes de grandes banques réduisent leurs objectifs de prix sur l’action PLUG.

Nous y reviendrons, ainsi que quelques bonnes nouvelles potentiellement concernant Plug Power et une énorme affaire impliquant des bus à alimentation propre.

Un regard plus attentif sur le stock PLUG

Tout d’abord, il est temps de commencer par un apéritif d’analyse technique.

Il y a un an, le débat entre les observateurs des prix concernait la question de savoir si l’action PLUG continuerait à être négociée en tant que penny stock (définie comme une action qui se négocie à moins de 5 $ par action).

Heureusement, le cours de l’action Plug Power a dépassé le niveau de 5 $ au cours de l’été 2020. De plus, il n’est pas retombé en dessous de 5 $ depuis lors.

Au cours d’une période spectaculaire de plusieurs mois, l’action PLUG a atteint un sommet de 75,49 $ en 52 semaines le 26 janvier 2021.

Malheureusement, les gens qui ont chassé le stock près de ce prix ont été rapidement punis. Il s’est avéré que les actions de Plug Power ont entamé une forte baisse, atteignant 18,47 $ le 11 mai.

En revanche, une reprise semble se dessiner. L’action PLUG a ouvert à 30,67 $ le 3 juin, signalant la possibilité d’une autre révision de 75 $ et au-delà – bien que, comme nous le verrons, tous les analystes ne soient pas optimistes à ce sujet.

Wall Street pèse

Il semble qu’il y ait peu de consensus parmi les analystes de Wall Street quant à la position des actions de Plug Power dans 12 mois.

L’analyste de B. Riley, Christopher Souther, a réduit son objectif de cours sur l’action PLUG de 70 $ à 50 $, ce qui est plutôt drastique. Malgré cela, Souther a une cote « achat » sur le stock.

L’analyste de Barclays Moses Sutton a également réduit son objectif de cours sur les actions. Ses chiffres sont cependant assez différents : Sutton a réduit son objectif de 28 $ déjà bas à 24 $.

De plus, pour ajouter l’insulte à l’injure, la cote de Sutton sur l’action PLUG est « vendre ».

Amit Dayal de HC Wainwright, en revanche, semble être optimiste sur Plug Power. Il maintient une cote « d’achat » sur l’action ainsi qu’un objectif de cours de 78 $.

Pour défendre son appel optimiste, Dayal a cité le bilan de Plug Power, qui “reste solide avec plus de 5 milliards de dollars de liquidités disponibles pour financer les efforts de croissance”.

Une offre de bus – ou peut-être deux

Une partie de l’économie mondiale de l’hydrogène vert qui est parfois ignorée est le vaste réseau mondial de bus.

Comme je l’ai appris du contributeur d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, les bus sont un marché énorme – d’une valeur de 38,2 milliards de dollars l’année dernière et de près de 10 % par an.

Avouons-le, les bus consomment beaucoup de carburant. Et Plug Power peut offrir des économies de coûts et une conformité réglementaire avec ses solutions de piles à combustible à hydrogène relativement propres et efficaces.

Dans cette veine, Plug Power a récemment annoncé un accord pour travailler sur des bus à hydrogène avec un entrepreneur britannique de la défense Systèmes BAE (OTCMKTS :BAÉSY).

Selon le cadre de collaboration, Plug Power et BAE Systems travailleront ensemble « pour fournir des groupes motopropulseurs à zéro émission aux équipementiers d’autobus de transport en commun lourds. [original equipment manufacturers] en Amérique du Nord.”

Non seulement cela, mais Plug Power a également conclu un accord avec le constructeur automobile français Groupe Renault (OTCMKTS :RNLSY) pour construire des camionnettes de livraison et des bus fonctionnant à l’hydrogène.

L’essentiel sur PLUG Stock

Plug Power pourrait-il devenir le fournisseur incontournable de piles à combustible à hydrogène pour les bus du monde ?

C’est un marché lucratif et Plug Power s’y implante.

Peut-être que certains analystes de Wall Street n’apprécient pas les progrès de Plug Power. Cela ne devrait pas être un problème, cependant.

Les investisseurs avertis peuvent ignorer les sceptiques et conserver leurs actions pour (espérons-le) de puissants gains futurs.

