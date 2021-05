PLUG Stock peut finir par courir, mais la bonne nouvelle est prise en compte

Quand j’ai écrit sur Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) stock la semaine dernière, j’ai admis qu’il y avait une promesse à long terme dans l’hydrogène. Je m’inquiétais de la spéculation à court terme.

Il s’avère que les spéculateurs en savaient plus que moi. Après avoir vu sa valeur divisée par deux par rapport au plus haut de janvier, l’action PLUG est à nouveau en mouvement.

Il a augmenté de 25 cents au cours du week-end et ouvrira aujourd’hui vers le 3 mai à environ 26,60 $.

La raison en est un accord annoncé à l’époque où mon histoire est apparue, un cadre pour travailler sur des bus à hydrogène avec Systèmes BAE (OTCMKTS:BAESY), l’entrepreneur britannique de la défense. Les entreprises intégreront les piles à combustible de Plug dans les entraînements électriques de BAE, ciblant les systèmes de bus sur le marché nord-américain.

Plug Power négocie également un accord similaire avec Groupe Renault (OTCMKTS:RNLSY) en France pour l’Europe.

Offre Big Bus et stock de prises

Les bus sont un gros marché, 38,2 milliards de dollars l’an dernier, en croissance de près de 10% chaque année. La grande tendance est aux bus électriques, et l’adoption par le marché de masse mettrait à rude épreuve les services publics d’électricité.

Les systèmes de bus municipaux ont généralement leur propre infrastructure de ravitaillement en carburant, mais il est difficile de remplir un «réservoir d’essence» d’autobus avec de l’électricité pendant la nuit, même à 480 volts. Un bus électrique utilise 2 KwH de puissance pour chaque mile.

Un bus est efficace, mais il consomme beaucoup de carburant. Les bus à la tête de mon pâté de maisons font moins de cinq miles par gallon. Beaucoup ont été récemment convertis pour utiliser le gaz naturel, moins cher que le diesel et avec moins d’émissions.

Le comté d’Orange en Californie a un programme pilote de 22,9 millions de dollars pour faire fonctionner 10 bus à hydrogène. Cela fait partie d’une étude du National Renewable Energy Laboratory. De l’Inde Moteurs Tata (NYSE:TTM) a récemment introduit un bus à hydrogène de 30 passagers, ce qui suscite un intérêt mondial.

Mise à l’échelle de l’hydrogène vert

Ce dont l’hydrogène a besoin pour être compétitif, c’est une distribution à l’échelle de «l’hydrogène vert». La plupart des produits actuels sont de «l’hydrogène bleu», dérivé du gaz naturel. Les bus dans ma rue ont coupé cet intermédiaire.

Comme je l’ai noté la semaine dernière, Plug Power a conclu un accord pour éliminer les déchets d’un Olin (NYSE:OLN) usine d’ammoniac au Tennessee et la transforme en hydrogène. L’ammoniac est actuellement la plus grande source d’alimentation alternative au gaz naturel pour la production d’hydrogène. Plug Power a également conclu un accord avec un exploitant de barrage de Pennsylvanie, utilisant son électricité pour séparer l’oxygène et l’hydrogène de l’eau.

Plug Power a débuté en tant que producteur de chariots élévateurs à pile à combustible, qui opèrent dans des entrepôts fermés. Une partie de son financement actuel prend la forme de warrants de Amazon.Com (NASDAQ:AMZN) et Walmart (NYSE:WMT), qui nécessitent tous deux de nombreux chariots élévateurs.

Mais la promesse des chariots élévateurs est minuscule à côté d’une infrastructure d’hydrogène potentielle. Ce marché devrait croître de 22% par an, pour atteindre près de 50 milliards de dollars en 2027. Plug Power doit conclure de nombreuses transactions et les exécuter pour que la promesse soit réalité.

Mais ne vous y trompez pas, l’hydrogène est très prometteur. Un marché de masse pour l’hydrogène produirait également de l’eau au point d’utilisation. L’eau récoltée pourrait s’avérer précieuse s’il y en a suffisamment.

The Bottom Line sur Plug Stock

Nous sommes encore dans les premières manches de la révolution de l’hydrogène.

Toutes les entreprises de ce marché vont décevoir les investisseurs, probablement plusieurs fois, avant que la promesse de l’hydrogène ne se réalise.

En tant que fabricant de chariots élévateurs, Plug Power a réalisé 230 millions de dollars en affaires en 2019. Mais il est actuellement évalué à 16,8 milliards de dollars sur sa promesse de jouer à l’hydrogène.

Ce prix semble supposer que l’action PLUG sera un grand gagnant. Vous n’avez pas une telle garantie. Pour le moment, il est long de savoir si vous allez retirer votre argent. En attendant, gardez un œil sur Plug Power. Ce marché se produira. Je veux juste des cotes plus courtes.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des actions AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.