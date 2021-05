Plug Stock peut-il continuer son rallye en juin et au-delà ?

Joueur de pile à combustible à hydrogène Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) semble avoir retrouvé son mojo. Au moment d’écrire ces lignes, cette société a atteint son plus haut du mois et a franchi le niveau de 30 $ par action pour la première fois depuis fin avril. En effet, tout semble aller bien pour les investisseurs en actions PLUG en ce moment.

Source : Alexander Kirch / Shutterstock.com

Cette dynamique est le résultat de divers facteurs qui se sont joués à court terme. Cependant, il est important de mettre la performance récente de cette action dans son contexte.

Depuis qu’ils ont atteint un sommet de plus de 75 $ par action plus tôt cette année, les investisseurs qui ont acheté au sommet subissent des pertes assez lourdes. En effet, une baisse de 60% pour n’importe quel titre est plus qu’une correction. C’est une déroute. Et les investisseurs peuvent se demander si cet élan à court terme peut se transformer en quelque chose de plus permanent.

Il y a certainement des raisons pour que les investisseurs soient enthousiasmés par les actions de piles à combustible à hydrogène en ce moment. D’un point de vue politique, le président Biden est extrêmement favorable à ce secteur. Le plan d’infrastructure de Biden appelle à des investissements spécifiques dans un avenir énergétique propre qui inclut l’hydrogène. Pour les investisseurs en actions PLUG, c’est de la musique pour les oreilles.

Cependant, la récente baisse de Plug Power est davantage due qu’à une baisse du sentiment général du marché pour les actions de croissance (bien que cela devrait être pris en compte dans l’équation). Au contraire, Plug Power a récemment connu de sérieux vents contraires spécifiques à l’entreprise.

Plongeons-nous dans un vent contraire spécifique auquel sont confrontés les investisseurs dans l’action PLUG et voyons si des jours ensoleillés ou des nuages ​​sombres sont à l’horizon pour cette action d’énergie propre.

Retraitement de ses états financiers les principaux investisseurs catalyseurs de PLUG Stock Digesting

Après avoir réalisé une belle remontée à plus de 45 $ par action à la mi-mars, Plug Power a déclenché une bombe sur les investisseurs. La société a annoncé qu’elle devrait retraiter ses états financiers antérieurs. Ces retraitements sont généralement très baissiers pour n’importe quel titre. Et l’action PLUG a réagi comme les investisseurs s’y attendaient. Le cours de l’action de la société est tombé à moins de 18,50 $ par action le 11 mai, une baisse de plus de 50 % en l’espace d’environ huit semaines.

Pourquoi cette forte baisse en si peu de temps ? Eh bien, le marché s’attendait à des retraitements assez approximatifs le 17 mai – la date limite de dépôt de Plug Power.

Cependant, le 14 mai, la société a annoncé son retraitement plus tôt, à la surprise du marché. Et les premières nouvelles sont généralement de bonnes nouvelles.

La société a signalé des ajustements qui n’ont en fait pas vraiment changé la situation pour le stock de PLUG. En fait, le changement global s’est élevé à une augmentation de 6,7 millions de dollars des revenus de l’entreprise au cours des trois dernières années.

Phew.

Ce qui était un événement auquel les investisseurs se préparaient s’est transformé en un moment « et alors ». Pour les investisseurs en actions PLUG, c’est le genre de catalyseur que les investisseurs espéraient.

En bout de ligne

Plug Power reste l’un des jeux de prédilection pour les investisseurs en énergie propre intéressés par l’espace de l’hydrogène. C’est une entreprise avec un solde de trésorerie massif de plus de 5 milliards de dollars, et par ailleurs des chiffres de croissance solides.

Bien sûr, l’entreprise n’a pas réalisé de bénéfices au cours de la dernière décennie. Et les ours n’hésitent pas à souligner que l’hydrogène est un mouvement innovant de «changement de paradigme» depuis des décennies.

Cependant, avec des investissements massifs dans l’avenir de l’hydrogène, les investisseurs ont de bonnes raisons d’espérer que cette fois, ce sera différent. Plug Power va bénéficier d’une révolution qui a eu beaucoup de mal à démarrer, pendant très longtemps. Si le vent tourne enfin en faveur des stocks de piles à combustible à hydrogène, le potentiel de Plug est impressionnant à ces niveaux.

De plus, la dynamique semble s’être inversée pour les actions à hyper-croissance ces dernières semaines. Tout secteur dont les valorisations sont principalement motivées par le sentiment du marché connaîtra probablement des mouvements démesurés d’une manière ou d’une autre. Si le marché change (encore) d’avis sur l’action PLUG, juin pourrait être un très bon mois pour les investisseurs.

Cela dit, il est important de souligner que l’action PLUG reste aujourd’hui hautement spéculative. Cela dit, ceux qui croient aux espaces d’hyper-croissance ont fait beaucoup mieux que les agnostiques ces derniers temps. Peut-être que faire un acte de foi sera payant cette fois.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer plusieurs rôles de gestion en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice et à long terme.