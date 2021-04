PLUG Stock: Plug Power est un bon commerce à court terme après un fort recul

Après une année 2020 incroyable, les stocks de véhicules électriques (VE) perdent enfin un peu de vigueur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, y compris, mais sans s’y limiter, les pénuries de puces, les problèmes de surévaluation et la remise sur les rails de l’économie. Au milieu de tout cela, l’hydrogène joue Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT) est en baisse de près de 16% le mois dernier. Je pense que c’est le moment idéal pour se pencher à nouveau sur le stock de PLUG, compte tenu du recul.

Pour moi, le problème PLUG a toujours été la valorisation. Il y a eu des oscillations sauvages dans le stock au cours des 12 derniers mois. Il a un minimum de 3,70 $ par action en 52 semaines et un sommet de 75,49 $ par pop en 52 semaines.

Si vous avez réussi à faire le plein de cette action quelque part en 2019, vous avez fait beaucoup d’argent sur votre investissement, comme l’ont fait plusieurs commerçants de détail lorsque les actions ont commencé à devenir balistiques l’année dernière. Finalement, comme on dit, toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Lorsque les marchés ont commencé à trembler, les investisseurs de détail ont encaissé, pris des bénéfices et les investissant ailleurs.

Cela dit, 30 $ est le prix plancher pour celui-ci. Il continuera à se consolider autour de ce prix, puis à sortir à la hausse. Le problème majeur pour les actions PLUG est de savoir si elles peuvent passer d’une transaction à court terme à un investissement d’achat et de conservation.

PLUG Stock et l’avenir des énergies renouvelables

Le mix énergétique aux États-Unis évolue rapidement. En conséquence, les stocks d’énergie alternatifs sont les meilleurs moyens de jouer cette tendance, même si tout le tonnerre a jusqu’à présent été réservé aux jeux EV comme Tesla (NASDAQ:TSLA) et NIO (NYSE:NIO).

Le président Joe Biden a dévoilé un plan de 2 billions de dollars pour renforcer l’économie, reconstruire les infrastructures et créer des millions d’emplois. La productrice de contenu Web d’InvestorPlace, Sarah Smith, a écrit un article intéressant sur les actions qui bénéficieront massivement de cette annonce. Plus précisément, l’administration dépense 174 milliards de dollars pour promouvoir les véhicules électriques et installer 500 000 bornes de recharge pour créer un réseau national de recharge pour véhicules électriques.

Naturellement, les actions EV ont bondi suite à cette annonce.

L’industrie de l’hydrogène vert a besoin d’un coup de pouce similaire de la part de Biden. Pendant le premier mandat de l’ancien président George W. Bush, on a parlé de la toute première locomotive à hydrogène. Non seulement ce serait excellent pour l’environnement, mais cela aiderait également à sevrer l’Amérique de la dépendance vis-à-vis du pétrole étranger.

Malheureusement, l’ancien président Barack Obama a changé de vitesse et s’est davantage concentré sur les véhicules électriques que sur la technologie des piles à combustible. Le temps nous dira quelle stratégie adoptera Biden en ce qui concerne l’industrie des piles à hydrogène.

La technologie des piles à combustible présente des avantages par rapport aux batteries pour certains véhicules, du moins dans les chariots élévateurs. Ils consomment moins d’énergie et prennent moins de temps à se recharger que les batteries. Pourtant, les économies ne sont pas massives à ce stade. De plus, Tesla travaille sur une «batterie d’un million de kilomètres». Cela devrait aider à résoudre le problème majeur qui empêche une adoption plus large des véhicules électriques.

Développements récents positifs

Groupe SK, l’un des plus grands conglomérats de Corée du Sud, a investi 1,6 milliard de dollars dans Plug Power. L’accord vise à construire une gigafactory en Corée d’ici 2023 pour donner accès aux marchés asiatiques plus larges. Le groupe SK détient environ 9,6% du capital-actions exceptionnel de Plug Power à la suite de cet investissement.

En janvier, le constructeur automobile français Renault et Plug Power a conclu une joint-venture à 50/50 pour cibler une part de plus de 30% des véhicules utilitaires légers (VUL) fonctionnant à l’hydrogène en Europe. La joint-venture sera formée d’ici la fin juin et construira un centre de fabrication de piles à combustible et de systèmes en France qui offrira des systèmes de ravitaillement en hydrogène.

La performance financière doit s’améliorer

Le test décisif pour PLUG à l’avenir sera ses performances de fonctionnement. La frénésie électrique plus large continuera d’être un vent arrière pendant un certain temps. Cependant, toute entreprise digne de ce nom doit prouver ses références par le biais de ses finances à long terme. À moins que cela ne se produise, les gains s’évaporeront rapidement à chaque manque à gagner trimestriel.

Au cours des quatre derniers trimestres, il a réussi à dépasser les attentes une seule fois. Au quatrième trimestre de 2020, PLUG a déclaré un bénéfice par action (BPA) négatif de 1,12 USD, manquant les estimations des analystes d’une perte de 10,4 cent par un énorme 976,9%, selon les données Refinitiv. Du côté positif, les facturations brutes ont augmenté de 42,5% d’une année sur l’autre, se terminant à 337 millions de dollars pour l’année.

Selon la société, la principale dépense était liée aux charges hors caisse causées par l’acquisition accélérée des bons de souscription restants d’un client. Il s’agit donc d’une dépense ponctuelle qui n’est pas liée à sa performance opérationnelle. Cependant, même si nous considérons les récentes performances lamentables comme une anomalie, les performances des trois trimestres précédents sont également préoccupantes.

De plus, même si l’action PLUG se négocie à rabais, elle reste la plus chère de son groupe de pairs.

PLUG vaut le coup d’œil

Les stocks d’énergie renouvelable ne feront qu’augmenter à partir d’ici. Pourtant, pour que le stock PLUG devienne un investissement viable et stable, il doit afficher une croissance constante des résultats. Pour le moment, PLUG reste plus un jeu spéculatif et moins un solide investissement à long terme.

Par conséquent, la baisse du cours de l’action présente une opportunité juteuse que vous ne pouvez pas ignorer à court terme. Vous êtes tenu de gagner de l’argent avec cet investissement. Mais il serait préférable que vous ayez encore un peu plus pour rester intéressé par l’action PLUG en tant qu’investissement à long terme.

