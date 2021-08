PlugBug Slim Review : le dernier chargeur 17 mm de Twelve South

Twelve South a maintenant lancé son nouveau PlugBug Slim – la dernière version de son célèbre chargeur mural dans un format particulièrement mince. Présentant l’approche minimaliste habituelle de la marque avec des lignes épurées et une marque légère “12”, l’adaptateur de prise murale PD mince est doté d’une connectivité USB-C, d’une prise dépliable et peut fournir 20 watts de jus à tout ce qui peut le supporter. Après avoir découvert le nouveau Twelve South PlugBug Slim avant le lancement officiel d’aujourd’hui, nous sommes maintenant prêts à donner nos impressions sur le dernier adaptateur PD de 20 watts. Rendez-vous ci-dessous pour regarder de plus près.

Twelve South PlugBug Slim Review

Décrit comme le « premier chargeur mural USB-C ultra-mince pour iPhone, iPad, AirPods et HomePods », il mesure 17 mm d’épaisseur pour faciliter au maximum l’accès derrière les meubles et autres. En bas, vous trouverez un port USB-C standard avec un indicateur de charge LED blanc sur le devant juste en dessous du petit logo TwelveSouth.

Le corps présente un travail de peinture d’un blanc immaculé avec un bloc de couleur gris plus clair le long de l’arrière où sont logées les broches pliables. Le tout a une sorte de sensation de plastique de haute qualité qui est à peu près aussi robuste dans vos mains que quelque chose avec ce processus de construction pourrait l’avoir. Je ne craignais certainement pas de jeter mon sac lorsque je me précipitais vers la porte, et le tout est plus que suffisamment mince pour tenir dans la plupart des caddies techniques et des folios/organisateurs de câbles.

La forme mince et allongée signifie qu’il couvrira les deux prises s’il est branché sur la prise supérieure d’une prise murale double typique, à moins que vous ne l’y collez à l’envers. Mais la forme rectangulaire arrondie s’harmonise à merveille avec les prises blanches, sinon, il sera plus logique de la brancher dans la prise inférieure lorsque cela est possible afin de ne pas couvrir l’autre – bien que parfois en recouvrant l’autre prise dans les prises où il n’était pas nécessaire laisse un aspect propre et bien rangé en raison du facteur de forme et du coloris ici. Peut-être encore plus agréable que sans et encore, parfois, mettre cette chose à l’envers sera encore plus pratique, surtout si le câble connecté s’étire jusqu’à une table d’extrémité pour votre chargeur.

Livraison de puissance

“PlugBug Slim a 20 watts de puissance pour charger vos appareils iOS à pleine vitesse” avec une sortie 5V=3A, 9V=2.22A. Compatible avec tous les périphériques USB Apple, ainsi qu’avec d’autres avec la norme moderne de livraison de données/d’alimentation, lors de mes tests, cela fonctionne comme prévu avec une alimentation directe rapide à tout ce que je peux y connecter. Ce chargeur mural alimenté par GaN a été une excellente option pour un HomePod mini que j’ai branché dans une prise bien cachée derrière certains meubles ainsi que pour les pads Qi sans fil utilisés pour rafraîchir mon iPhone 12 et mes AirPods quotidiennement.

Le point de vue de 9to5Toys

Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’une sorte de broches rotatives à l’arrière aurait rendu le PlugBug Slim encore plus pratique et augmenterait encore sa capacité à s’intégrer parfaitement aux prises de courant typiques tout en offrant aux utilisateurs l’option la plus polyvalente et la plus mince possible. De cette façon, vous pouvez l’utiliser pour vous faufiler dans des réceptacles cachés derrière des meubles qui n’ont qu’un espace limité. Mais cela aurait pu rendre le tout un peu moins mince et rationalisé, et probablement augmenter le coût beaucoup plus élevé – et vous pouvez simplement le brancher à l’envers dans ces situations, comme nous l’avons indiqué plus tôt.

Il en va de même pour le manque de prise en charge de l’appareil par l’ensemble des normes d’alimentation internationales PlugBugs de la génération précédente livrées avec – cette fois-ci, il s’agit simplement de l’option typique des États-Unis / Canada (et autres).

Personnellement, je pense que j’aurais également préféré une approche encore plus furtive de l’image de marque ici. Compte tenu de la capacité du PlugBug Slim à s’intégrer parfaitement aux prises de courant standard, une sorte de perspective en relief blanc sur blanc ou blanc aurait pu être un look encore plus élégant ici – quelque chose qui s’apparente au magnifique logo en relief trouvé sur le métal Forté MagSafe de Twelve South stand que nous avons examiné de près en avril. Cela n’aura vraiment d’importance que s’il est connecté à une prise entièrement visible, mais cela aurait été une bonne idée pour moi malgré tout.

Coûts de l’adaptateur secteur USB-C 20 W d’Apple 19 $ Prime expédié (ou moins sur Amazon) à votre porte avec la même puissance de 20 watts et un look sans doute encore plus propre pour certains. Mais il est également beaucoup plus épais, sans broches pliables, et se démarque beaucoup plus lorsqu’il est assis dans le réceptacle de sortie.

Le nouveau PlugBug Slim de Twelve South est une option convaincante pour les personnes qui apprécient les broches prêtes pour le voyage et le facteur de forme/conception de 17 mm. C’est un merveilleux ajout à n’importe quel folio d’accessoires technologiques en déplacement, se glisse directement dans la poche de votre pantalon ou dans les petites fentes de votre sac à dos beaucoup plus facilement que les options en forme de cube volumineux, et est livré avec tout cela sans casser la banque tout cela bien plus que d’autres solutions de grandes marques.

PlugBug Slim de Twelve South est maintenant disponible pour 24,99 $ sur Amazon et en direct.

