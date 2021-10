Plugin basé sur XinFin – Le fournisseur de services Oracle fiable de nouvelle génération

Le plug-in de plate-forme Oracle décentralisé XinFin fournit des solutions de contrat intelligent à faible coût.

Le plugin améliore également l’évolutivité et la sécurité des applications blockchain

La technologie Blockchain peut modifier les entreprises utilisant des cadres de blockchain liés aux contrats intelligents comme XinFin. De nombreux oracles existent pour combler le fossé entre les applications blockchain et les données externes, mais tous ne réussissent pas. Le plug-in de plate-forme Oracle décentralisé XinFin fournit des solutions de contrat intelligent à faible coût.

GoPlugin.co collecte des données provenant d’autres sources, les consolide et les met à la disposition de ses clients à tout moment. C’est le composant le plus difficile pour tout service Oracle décentralisé avec une forte confiance des utilisateurs. Il est basé sur le PLI. En outre, le jeton PLI utilise la norme XRC 20 de XinFin pour réduire les dépenses de GAS. Il permet également le temps de transaction et permet à plusieurs Dapps de contacter Data Oracle dans le monde.

La valeur précise est obtenue en combinant les données de plusieurs nœuds Oracle. Cela ne signifie pas que le système est décentralisé. Un oracle décentralisé s’appuie sur la communauté pour choisir des sources de données et des validateurs, récompenser et pénaliser.

500 millions d’offre totale de jetons

500 millions est l’offre totale de jetons. Étant donné que PLUGIN est le fournisseur de services Oracle standard de l’industrie, de nombreux PLUGIN sont nécessaires pour satisfaire toutes ces exigences contractuelles. Étant donné que le mécanisme Proof of Burn épuise la quantité de jetons, un flux constant de nouveau PLUGIN est nécessaire.

Le token Plugin (PLI) est maintenant approuvé sur Globiance. La Rosa a déclaré que la bourse dispose désormais d’un jeton PLI pour la « XDC Rapid Listing Initiative ». La liste Bitrue a augmenté la valeur du jeton PLI de plus de 67%. D’ici là, la communauté crypto anticipe une hausse du prix du jeton PLI, similaire au lancement précédent de Bitrue.

Les utilisateurs qui souhaitent utiliser le flux de données de l’écosystème PLUGIN doivent échanger XDC contre des jetons PLUGIN ou utiliser de l’argent FIAT sur les échanges. L’utilisateur doit payer le contrat en utilisant le portefeuille XinPay avant de demander des données ou une valeur à partir du flux de données.

Le plugin améliore également l’évolutivité et la sécurité des applications blockchain qui utilisent ses flux de données. Le principal avantage de l’utilisation de Plugin est le coût peu élevé des flux de données par rapport aux autres fournisseurs Oracle. Les flux de données sont également adaptés aux demandes de la communauté XinFin. Plugin peut donc être utilisé comme un oracle décentralisé, évolutif et fiable. De plus, les Dapps ont un potentiel infini et les oracles sont tenus de standardiser leurs institutions.

Pour éviter les problèmes de sécurité avec un système peer-to-peer basé sur la blockchain, la communauté doit choisir des sources de données, des validateurs et des systèmes de récompense/punition. Le Plugin récompense les meilleurs performeurs et pénalise les plus pauvres.

Les nœuds du réseau XDC peuvent exploiter des API web3 décentralisées 24h/24 et 7j/7 sans défaillance centralisée. Augmenter les cas d’utilisation des blockchains. C’est une plate-forme Blockchain agnostique. Les API seront indépendantes de la plateforme blockchain. Toute plate-forme blockchain, DLT ou non DLT devrait fonctionner.

Les utilisateurs peuvent également vendre leurs flux de données et leurs API existantes directement à des contrats intelligents. Pour établir des oracles de données pour les applications décentralisées, les développeurs de blockchain peuvent tirer parti du réseau XDC.