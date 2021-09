Plugin – Service Oracle décentralisé le plus fiable et le plus digne de confiance

in

Aujourd’hui, le besoin de l’heure se décentralise, afin de résoudre les problèmes de sécurité et de fournir un système fiable. La finance décentralisée est une nouvelle race qui utilise la blockchain + les contrats intelligents. Les cadres de blockchain intelligents basés sur des contrats comme XinFin Network et Ethereum peuvent changer les entreprises. L’espace DeFi est un excellent exemple.

GoPlugin.co, une plate-forme Oracle décentralisée, fournit des solutions de contrat intelligent à faible coût sur XinFin. XinFin est une société mondiale de technologie Blockchain hybride de commerce et de finance. Le réseau XinFin fonctionne sur XDC. XDC permet également KYC aux Masternodes (Validator Nodes).

Le XinFin [XDC] Le réseau s’intégrera aux Oracles Chainlink (LINK) pour les nouveaux cas d’utilisation du financement du commerce. De nombreux systèmes ne peuvent pas communiquer et se réconcilier correctement dans l’industrie mondiale du financement du commerce. XinFin est un « réseau de réseaux » qui combine un grand livre distribué et des systèmes dorsaux conventionnels pour améliorer le financement du commerce mondial.

XinFin affirme qu’il utilisera les données de haute qualité de Chainlink combinées à son architecture Oracle décentralisée composée de nombreux nœuds indépendants et approuvés par la sécurité pour créer des taux de change décentralisés pour ses clients. Chainlink peut fournir des ressources de données hors chaîne faciles à utiliser. Ces données peuvent inclure les prix des produits de base, les données du système de paiement ou les réseaux IoT.

Mais c’est en mettant des données fiables sur la blockchain qu’Oracle entre en jeu. Cependant, la décentralisation de l’oracle augmente la confiance et la fiabilité. Les Oracles relient les contrats intelligents et les sources de données externes, tout comme les API le font dans les applications logicielles. Mais les oracles sont une source fiable d’informations externes.

Plugin de plateforme Oracle décentralisé

Plugin collecte des données provenant de nombreuses sources, les consolide et les met à la disposition de ses utilisateurs. La confiance de l’utilisateur dans un service Oracle décentralisé est essentielle. « PLI » signifie écosystème de plug-ins. Les jetons PLI auront des prix GAS réduits, des temps de transaction plus rapides et atteindront des milliards d’utilisateurs grâce à la norme XRC20 de XinFin. En route pour une sortie complète en novembre 2021.

Les données de plusieurs nœuds Oracle sont combinées pour obtenir la valeur appropriée. Cela ne veut pas dire qu’il est décentralisé. Ainsi, la communauté peut choisir les sources de données, les validateurs et les mécanismes de récompense/punition.

La plate-forme propose des flux de données à faible coût par rapport aux autres fournisseurs d’oracle, et les flux de données sont assez diversifiés pour répondre aux besoins des clients et de la communauté. Par conséquent, GoPlugin.co est un service Oracle décentralisé, résilient et fiable.

Selon CoinMarketCap, le prix de XinFin aujourd’hui est de 0,119672 USD avec un volume de transactions sur 24 heures de 7 142 448 USD. Le service oracle de développement récent, évolutif et digne de confiance, GoPlugin.co, est destiné à faire beaucoup de chemin dans l’industrie.