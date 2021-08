PLUGnet lance Otto Blockchain pour les développeurs ⋆ Crypto new media

PLUGnet, un réseau d’actifs synthétiques multichaînes, a annoncé une version de launchnet pour les développeurs et les partenaires cherchant à créer des applications DeFi conformes.

L’équipe a partagé son point de vue sur cette nouvelle étape,

« Nous sommes ravis d’annoncer Ottó Blockchain, la prochaine étape dans la création de PLUGnet. Il servira de refuge pour les investisseurs et les développeurs de blockchain – un endroit où les projets peuvent passer d’une idée à quelque chose de beaucoup plus substantiel. Nous sommes ravis de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et impatients de toutes les possibilités offertes par notre nouvelle technologie.

La sortie de la plate-forme Ottó n’est qu’une étape dans le cheminement continu de PLUGnet vers le lancement du réseau principal et sa mission de rendre DeFi plus accessible. Le réseau de lancement, créé par des développeurs pour d’autres développeurs, intègre toutes les fonctionnalités de sécurité qui seront utilisées sur un réseau en direct, rendant la création et le test d’applications plus accessibles que jamais.

Le réseau fonctionnera comme une infrastructure de croissance spécialement conçue pour lancer des projets sur PLUGnet. Il comptera sur son jeton et offrira aux équipes de développement une liste de jetons et des services de pontage multichaînes. De plus, leurs applications bénéficieront d’une approbation de lancement directe via l’Alliance des partenaires et de la possibilité de bifurquer des projets une fois qu’elles auront atteint les objectifs critiques de stabilité et d’adoption.

Ottó est une plate-forme qui utilisera son token pour développer la prochaine génération de technologie basée sur la blockchain et créer de la valeur pour les détenteurs de PLUG avec des concepts innovants. Les membres d’Ottó peuvent profiter d’une rampe d’accès à ce nouvel écosystème en déposant des jetons jusqu’à la fin de la période restante, après quoi ils commenceront à gagner des bonus de validation ou des récompenses LP. Les détenteurs de jetons PLUG seront autorisés à commencer à extraire des jetons Ottó dont l’offre totale est limitée à 10 millions.

À propos de PLUGnet

PLUGnet est un nouveau protocole qui permet aux dépositaires d’actifs d’utiliser tous les actifs qu’ils souhaitent. Le jeton PL^G donne aux détenteurs la possibilité de voter et de se connecter avec des bourses partenaires pour plus d’options de trading.

