Pluie à Delhi, mise à jour météorologique: la RCN devrait connaître des précipitations avec des rafales de vent aujourd’hui; Vérifier les prévisions IMD

Delhi, NCR devrait connaître des précipitations modérées avec des rafales de vent aujourd’hui

La capitale nationale Delhi a reçu des pluies mardi soir sous l’impact du cyclone Tauktae qui, après avoir touché terre dans le Maharashtra, Goa et d’autres États occidentaux, s’est déplacé vers le nord-nord-est à travers le Rajasthan, Uttarakhand en raison de l’interaction avec les perturbations occidentales.

Selon le Département météorologique indien (IMD), le cyclone a perdu de sa force et s’est affaibli dans une «dépression» alors qu’il se déplaçait vers le nord, posant son centre sur le sud du Rajasthan mercredi matin. La dépression est susceptible d’apporter des précipitations légères à modérées avec des vents à une vitesse d’environ 60 km / h dans les États du nord et de très fortes précipitations dans des endroits isolés de l’Haryana, à l’ouest de l’Uttar Pradesh, à Delhi, à Chandigarh.

Des pluies d’intensité légère à modérée avec des rafales de vent se déplaçant à une vitesse de 30 à 40 km / h continueront de se produire dans la capitale et ses zones adjacentes telles que Gurugram, Faridabad, Noida, Badurgarh, Karnal, Panipat, Kurukshetra et plusieurs autres districts voisins.

Le département météorologique a en outre mis en garde mercredi contre des rafales de pluie dans la région de la RCN. Avec des pluies fraîches, la capitale nationale a trouvé un soulagement du soleil brûlant de l’été avec une température maximale se fixant à 30,8 degrés Celsius, soit neuf degrés en dessous de la température moyenne de la saison.

Le processus d’atterrissage du cyclone de Tauktae qui a frappé la côte du Gujarat dans la région de Saurashtra entre Daman et Die s’est terminé vers 1h30 du matin mardi, laissant derrière lui une traînée de destruction. Au moins 13 personnes ont perdu la vie, des maisons ont été détruites, 70 000 poteaux électriques sont tombés et des milliers d’arbres ont été déracinés, provoquant un problème dans l’alimentation électrique, a rapporté PTI.

Pendant ce temps, les pluies légères ont amélioré la qualité de l’air à Delhi, l’AQI atteignant la catégorie “ satisfaisant ” mardi, la première fois depuis septembre de l’année dernière, selon les données du Central Pollution Board. Delhi a enregistré 24 heures AQI de 93 mardi.

