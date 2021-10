Pluie dans l’Uttarakhand : le pire est probablement passé, l’activité pluviométrique se déplacera vers l’est, selon l’IMD

Les précipitations en octobre ont été 36 % plus élevées que la normale. (PTI)

Les précipitations record qui ont causé des destructions généralisées dans l’Uttarakhand au cours des deux derniers jours devraient diminuer considérablement à partir d’aujourd’hui, a prédit le Département météorologique indien (IMD). L’état devrait rester sec pour le reste de la semaine.

L’Uttarakhand a reçu 122 mm de précipitations cumulées entre lundi et mardi. La station météorologique de Mukteshwar a enregistré 340 mm de précipitations au cours de la période de 24 heures, le plus élevé depuis que la station a commencé à enregistrer des données en 1897. Pantnagar a enregistré 403 mm de précipitations, son record.

L’Inde dans son ensemble a connu une journée pluvieuse, enregistrant 266% de précipitations de plus que la normale pour la journée. Les précipitations en octobre ont été 36 % plus élevées que la normale.

Plusieurs régions de l’Uttarakhand ont enregistré leurs précipitations les plus élevées jamais enregistrées sur une période de 24 heures entre lundi et mardi. Les précipitations à Nainital, Pancheshwar et Champawat ont dépassé 500 mm, tandis que dans de nombreuses autres régions, elles ont dépassé la barre des 400 mm.

Cependant, selon le département Met, le pire pourrait être passé pour l’État. Le bureau météorologique a prédit que l’activité pluvieuse intense est susceptible de se déplacer vers l’est vers le Bihar, l’Uttar Pradesh, le Jharkhand, le Sikkim, le Bengale occidental, l’Odisha et certaines parties du nord-est. Ces régions ont déjà connu de fortes précipitations au cours des derniers jours, a déclaré l’IMD.

Un responsable de l’IMD a déclaré mardi à The Indian Express que les vents d’est interagiraient avec le système dépressionnaire sur le nord du Jharkhand, l’ouest de l’Uttar Pradesh et le Bihar.

Cela entraînera de fortes pluies mercredi dans le nord-est, l’est de l’Uttar Pradesh et le Bihar, a déclaré le responsable.

Alors que les précipitations sur l’est de l’Inde devraient diminuer à partir de jeudi, l’IMD a prédit que l’activité des précipitations se déplacerait vers la péninsule sud. Le Tamil Nadu, le Kerala et Puducherry connaîtront probablement une activité pluviométrique importante mercredi et jeudi. L’IMD a déjà émis une « alerte jaune » pour ces États.

Le bureau météorologique a déclaré que le renforcement des vents d’est du golfe du Bengale affecterait Mahé, le Kerala, Puducherry et le Tamil Nadu jusqu’au 23 octobre.

L’imminence des perturbations occidentales, a déclaré l’IMD, continuerait d’influencer les régions du nord telles que le Ladakh, le Jammu-et-Cachemire et l’Himachal Pradesh, qui ont connu des chutes de neige mardi. Ces régions recevront des précipitations sous forme de pluie ou de neige au cours des prochains jours.

