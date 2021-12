Pluie de bouteilles dans un pub LGTBI à Saragosse criant « des pédés de merde »

09/12/2021 à 09:40 CET

Rue Fita, au centre de Saragosse, ce pont festif est redevenu le théâtre de bouteilles, de bagarres et de braquages ​​avec violence. Une réalité nocturne dénoncée par des voisins qui demandent plus de présence policière, mais qui voient avec désespoir que c’est le sort de leurs nuits. Ce mercredi la situation s’est aggravée et l’un des quatre bars du collectif LGTBI présent dans cette rue près de la Gran Vía a été attaqué. Un portier et le propriétaire du pub Urano ont dû se rendre à l’hôpital après avoir été agressés. Il y a eu des coups de poing, des coups avec une ceinture et même une pluie de bouteilles en criant « pépés de merde » ou « SIDA ». Tout cela parce qu’ils ont opposé leur veto à l’entrée d’un groupe, dont beaucoup sont des mineurs. Pour le moment, la police nationale n’a détenu personne.

Une agression homophobe qui tôt ou tard allait avoir lieu. Comme l’explique Mario, portier et serveur à cet endroit, à ce journal, ils avaient eu des problèmes avec certains jeunes qui entraient dans l’établissement et faisaient déjà des commentaires contre le groupe LGTBI à l’intérieur.

Dans le passeport covid désormais obligatoire pour accéder à tous les établissements nocturnes, les responsables de ce pub ont vu la possibilité d’exercer le droit d’admission auprès de ces jeunes qui sont habituellement les mêmes. Ils l’ont exercé ce mercredi vers 3h20 du matin, mais la réponse d’un groupe d’une douzaine de jeunes, selon Mario, a été « extrêmement agressive ». « Je leur ai dit qu’ils ne pouvaient pas entrer et ils ont commencé à me confronter et à m’insulter, mais est venu le moment où l’un d’eux s’est approché du conteneur en verre à proximité et ramassa une bouteille en verre. J’ai vu qu’il l’avait caché dans son dos et s’est approché, mais je ne pensais pas qu’il en serait capable », raconte cet employé du bar Urano qui a une coupure sur la pommette. Je lui ai dit ce que j’allais en faire et, soudainement, les bouteilles ont commencé à tomber, jusqu’à dix j’ai vuou nous frapper avec une sangle de ceinture et nous frapper. J’ai essayé de me défendre du mieux que j’ai pu », se souvient-il, même si, comme il l’avoue, il a des lacunes car tout s’est passé « très vite ».

« Nous avons appelé la police et ils sont venus, mais ils se sont enfuis, même s’ils sont revenus dès que les agents n’étaient plus dans la rue. Nous avons eu très peur », raconte Mario, qui interroge la mairie de Saragosse et la délégation du gouvernement à Aragon à prendre des mesures pour « se sentir plus en sécurité dans l’environnement ». Une demande revendiquée par Rubén Somalo, psychologue du service public de soins psychologiques Aragón Diversa, qui qualifie de « très grave ce qui s’est passé ces dernières semaines dans la zone environnementale de la ville ». « C’est en train de devenir un endroit dangereux et hostile », dit-il.

En fait, vers 04h00 le 6 quelques garçons ont été attaqués et volés de manière violente. Bien que l’affaire ne fasse pas l’objet d’une enquête en tant que crime de haine parce qu’ils n’ont pas déclaré à la police que l’origine de l’agression était due à leur homosexualité, ils ont été insultés en quittant le pub Urano. Ils ont emporté leur téléphone portable et leur portefeuille, mais pas avant d’avoir reçu des coups de poing et de pied au visage au point que l’un d’eux avait plusieurs dents cassées. L’agression a eu lieu lorsqu’ils ont été embrassés dans un portail voisin par un groupe de huit jeunes. Il y a deux semaines, en une nuit, il y a eu trois agressions graves.