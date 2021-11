Pluie de Chennai : qu’est-ce qui a causé le déluge nocturne qui a inondé la capitale du Tamil Nadu ?

La mousson du nord-est apporte 60 % des précipitations annuelles des régions côtières, tandis que les districts de l’intérieur en reçoivent 40 à 50 %. (C’EST À DIRE)

La pluie nocturne qui a frappé Chennai a inondé au moins 40 des quartiers résidentiels et commerciaux de la ville. La pluie de samedi soir, la plus forte depuis 2015, a été causée par une formation dépressionnaire sur le golfe du Bengale.

Impact du jour au lendemain

Les fortes pluies qui ont commencé samedi soir et se sont poursuivies jusqu’à tôt ce matin ont inondé plusieurs quartiers tels que Vyasarpadi, T Nagar, Velachery, Adyar, Mylapore et Royapettah.

Madhavram, Jawaharlal Nehru Nagar, Tondiarpet High Road, Royapuram, Northern Trunk Road, Khader Nawaz Khan Road, Teynampet, les parties intérieures de Velachery et des tronçons de Sholinganallur dans la banlieue ont signalé des inondations ou des inondations tôt ce matin.

Le gouvernement du Tamil Nadu a déclaré avoir libéré 500 cusecs d’eau du réservoir de Puzhal et alerté les résidents des zones basses sur les berges du canal en surplus. Il a également libéré de l’eau du réservoir de Chembarambakkam.

Pluie la plus forte depuis 2015

Les données de Nungambakkam dans la ville et de Meenambakkam dans la banlieue suggèrent que la ville et la banlieue ont reçu respectivement 21,5 cm et 11,3 cm de pluie à 8h30.

Lors de l’un des épisodes de pluie les plus intenses de Chennai en 2015, la ville a enregistré des précipitations de 24,6 cm en 24 heures les 15 et 16 novembre, battant un record de 14,2 cm en novembre 2005.

Mais les précipitations maximales enregistrées sur une période de 24 heures peuvent dater de novembre 1976, lorsque Chennai a reçu 45,2 cm. Un autre record sur deux jours a été enregistré les 12 novembre (25 cm) et 13 novembre (33 cm) 1985.

mousson du nord-est

Chennai est largement tributaire de la mousson du nord-est, qui apporte des précipitations en octobre et décembre. Les vents d’est commencent à souffler à partir de la mi-octobre, avec un début entre le 10 et le 20 octobre.

La mousson du nord-est est la mousson principale du Tamil Nadu et apporte suffisamment de précipitations à l’État. Tous les autres États dépendent de la mousson du sud-ouest, qui s’installe généralement de mai à juillet. Alors que la mousson du sud-ouest aide le Tamil Nadu à maintenir les nappes phréatiques après un été prolongé, la mousson du nord-est l’élève.

La mousson du nord-est apporte 60 % des précipitations annuelles des régions côtières, tandis que les districts de l’intérieur en reçoivent 40 à 50 %.

Système basse pression

Le département météorologique indien a déclaré qu’une dépression était susceptible de se former sur la baie du Bengale et de se déplacer vers la côte nord du Tamil Nadu. Il a prédit des précipitations modérées dans les prochains jours avant la formation du système.

Le Centre météorologique régional spécialisé – Cyclones tropicaux a déclaré dans un bulletin qu’une circulation cyclonique en altitude s’étendait sur le sud-est de la baie du Bengale et la région équatoriale adjacente de l’océan Indien. Il devrait conduire à la formation d’une zone dépressionnaire sur le sud-est du golfe du Bengale vers mardi.

Le système devrait s’accentuer au cours des 48 heures suivantes et se déplacer vers les côtes nord du Tamoul, a déclaré le Centre météorologique régional spécialisé – Cyclones tropicaux.

Un avertissement de fortes précipitations a également été émis pour mercredi. Un orage est susceptible d’apporter des précipitations fortes à très fortes dans des parties isolées des districts de Chennai, Kancheepuram, Tiruvallur, Chengalpet, Cuddalore, Nagapattinam, Mayiladuthurai, Tiruvarur, Pudukottai et Thanjavur du Tamil Nadu, Puducherry et Karaikal.

