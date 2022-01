Pluie de critiques de Paz Padilla après son dangereux message sur les violences sexistes

Nouvelles connexes

Paz Padilla est sur une lancée, mais pas de coups sûrs, mais de bêtisier, et les gens semblent en avoir un peu marre des déclarations irresponsables du présentateur. S’il y a quelques jours, il s’est indigné de ses conneries sur le vaccin contre le Covid-19, cette fois, il a été hué par le public après que mardi dernier dans Sauve-moi, il a parlé de la violence sexiste comme une question d' »amour ».

ils parlaient de Rocío Carrasco et le conflit qu’elle a avec sa fille après qu’elle l’ait agressé physiquement alors qu’il vivait encore avec elle et qu’elle avait par la suite déposé une fausse plainte contre la mère. Les détails de ce qui s’est passé ont été expliqués, avec la documentation pertinente, dans les docuseries publiées par Telecinco. Cependant, pour Padilla, la tentative de suicide de la fille de Rocío Jurado et les mauvais traitements présumés continus d’Antonio David semblent être une question insignifiante.

« Tant que tout le monde y entrera et parlera de cette question, ils ne se prépareront pas », a déclaré le présentateur de Sálvame devant un Kiko Hernández de plus en plus indigné : « Tu as raison à 90 %, si on ne parlait pas de ce dont on parle. Ne vous parlez pas à cause de la colère lors d’un dîner de Noël, d’accord, je comprends (…) ; mais quand il y a eu tant de camions de merde… », a analysé le collaborateur avant que Padilla ne s’installe : « L’amour peut tout faire ».

Ceci n’est pas de l’amour

« L’amour ne peut pas tout faire, Paz », a répondu Hernández, rappelant que « cette dame était sur le point de se suicider, pour l’amour de Dieu ! Diriez-vous à une femme maltraitée d’aller avec son agresseur dans une pièce et de lui dire « Je t’aime » ? C’est fou ! », a correctement évalué le collaborateur. Pourtant, Padilla semblait être en boucle avec son discours : « L’amour comme amour, comme concept, l’amour inconditionnel, l’amour que je mets avant ma haine, mon ressentiment, mon envie. .. Je mets mon amour en premier. S’il y a de l’amour, on oublie le reste. S’il y a de l’amour, on oublie ce qui s’est passé » :

Combien de mères victimes de violence entre enfants et parents et de femmes victimes de violence de genre peuvent écouter cela ? L’AMOUR, SI ÇA FAIT BAL, PEUT VOUS TUER. Le discours de cette dame est dangereux @anaisabelpeces @salvameoficial #APOYOROCÍO4E #yoveosálvame pic.twitter.com/52vh8dU8hI – 4 septembre (@ 4 septembre 2015) 4 janvier 2022

Les propos de Paz Padilla ont immédiatement sauté sur les réseaux sociaux, où ils ont été immédiatement confrontés à la censure du féminisme, mais aussi du reste des citoyens engagés dans la lutte contre les violences sexistes. En fait, l’un des premiers à tirer les oreilles du présentateur a été le journaliste Ana Bernal Triviño, une experte en genre qui a participé aux docuseries de Rocío. Elle et beaucoup d’autres ont écrit des commentaires comme ceux-ci sur Twitter :

« L’amour peut tout faire » est l’une des expressions les plus dangereuses de la violence sexiste, qui a conduit de nombreuses femmes à être assassinées.

N’utilisons plus de mythes au sein de la VBG, s’il vous plaît.

La violence psychologique ou physique n’est pas l’amour. L’amour c’est le respect

Laisse ça déjà. https://t.co/fcYyGzdcSn – Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) 4 janvier 2022

Paz Padilla : « L’amour peut tout faire »

Kiko H : « Non, l’amour ne peut pas tout faire, Rocío C a essayé de se suicider et c’est une femme maltraitée »

Paz Padilla : « S’il y a de l’amour, nous oublions le ressentiment »

CE QU’IL DIT CE QU’IL DIT # yoveosálvame – Mme Freckles (@senorapecas) 4 janvier 2022

Paz Padilla recommande à la télévision devant des millions de téléspectateurs « d’enfermer la victime et le bourreau dans une pièce » et de ne pas sortir tant qu’ils ne se « réparent » pas car « l’amour peut tout faire ».

C’est criminel et ne devrait pas être à la télévision pendant longtemps. – Ange (@ Rezakhan20) 4 janvier 2022

Cette affaire de paix est très dangereuse. Je ne comprends pas comment ce discours est encore autorisé. Vraiment, vomitoire.

pic.twitter.com/fUh08LgggA – David Andújar (@davidandu_) 4 janvier 2022

Si vous vous sentez ridicule ou ignorant, pensez à Paz Padilla, qui la même semaine a déclaré à la télévision que les vaccins sont inutiles et que « l’amour peut tout faire ».

Quelle image. -Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 4 janvier 2022

Paz Padilla déclarant que « L’amour peut tout faire » pour pardonner les abus m’horrifie, mais ne me surprend pas.

Cette dame est une adepte du « biodécodage », qui dit que les émotions négatives sont à l’origine de vos maladies. Cela transforme les victimes en coupables. – Rocío Vidal (@SchrodingerGata) 5 janvier 2022

Si vous êtes victime d’abus, le téléprédicateur Paz Padilla vous dit que vous devez réagir avec « un amour inconditionnel ». C’est dégoûtant.pic.twitter.com/rRYjVI5IjF – Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 5 janvier 2022

Paz Padilla a déclaré en seulement une semaine que les vaccins ne valent rien et que « l’amour peut tout faire », même face aux abus.

Avec des messages aussi dangereux devant des millions de téléspectateurs, nous comprenons pourquoi les gens font ce qu’ils font et votent ce qu’ils votent. – Révolution espagnole (@spanishrevorg) 5 janvier 2022

Paz Padilla gagne un million d’euros par an en tant que présentatrice, 3 200 euros par jour. Il est vu par des millions de personnes. Hier, il a défendu que l’amour peut tout faire et peu importe s’ils vous maltraitent. Alors qu’en Espagne, il y a plus de 10 000 journalistes au chômage.pic.twitter.com/9mkTL27B3y – Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 5 janvier 2022

Si vous êtes victime de maltraitance, Paz Padilla (humoriste sans humour) vous assure que l’amour peut tout.

Quelle partie de la victime d’abus n’avez-vous pas compris? – Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) 5 janvier 2022

Paz Padilla : « L’amour peut tout faire.

Qu’il est beau ce discours et qu’il est dangereux !

C’est posé comme une guerre mère-fille, et lui ? Rocío Carrasco est revictimisée et le mythe de la mère martyre continue d’être vendu. La paix, c’est beaucoup plus complexe. Moins d’opinion et plus de pédagogie. pic.twitter.com/yqjgMY8BPY – Commentaires d’El Chico (@ElChicoComenta) 4 janvier 2022

J’ai entendu Paz Padilla dire que les vaccins ne valaient rien et j’ai pensé, pauvre femme, elle a perdu la tête, maintenant je l’entends dire que la meilleure réaction à votre agresseur est de lui donner de l’amour, et non, il n’a pas perdu la tête , il a tout perdu de sa dignité de femme et d’être humain, ça me dégoûte. – Ana 🔻☂️ (@ Zapatista72) 5 janvier 2022

Pouvez-vous imaginer qu’un présentateur ait dit que puisque l’amour peut tout faire, une femme violentée doit pardonner à son agresseur ? Eh bien, arrête d’imaginer pourquoi cette stupide Paz Padilla a dit cet après-midi. Je ne sais pas si c’est une idiote ou juste une très mauvaise personne. pic.twitter.com/fW01K2XQ8j – David Insua (@CataDeCambridge) 4 janvier 2022

L’amour peut tout faire? Sérieusement, Paz Padilla ???

Des années à essayer d’amener une femme maltraitée à en dire assez et à dénoncer, pour que cette mononeuronale vienne faire un discours de merde sur son monde de sucettes.

Ferme ta gueule, je chie sur tous mes morts… – Pucho 🇨🇺 (@puchovic) 5 janvier 2022

L’indignation a de nouveau élevé Padilla au sommet des tendances Twitter, c’est pourquoi le présentateur voulait essayer de battre en retraite, bien que sans succès, lors de sa prochaine apparition dans Save me mercredi. Sans faire aucune référence explicite à son discours irresponsable, elle a profité de la polémique autour de la statue de Chiquito de la Calzada dans laquelle elle est également impliquée, pour nuancer ses propos.

Critiqué par ses collègues pour ne pas être allée à l’hommage Chiquito, elle a expliqué que « quand j’étais si désespérée avec mon Antonio, j’ai dit ‘tu verras comment l’amour peut tout faire’. Il semble qu’il ne puisse pas tout faire, mais il dure toujours. Petit, je t’aime à la folie », a-t-il ajouté sans vouloir se mouiller davantage en la matière et évitant toutes sortes de rectifications et de responsabilité.

