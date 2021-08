Pluie de météores des Perséides : des extraterrestres revendiquent TikTok « voyageur du temps de 2714 » | Bizarre | Nouvelles

in

L’avertissement prophétique a été émis sur TikTok par l’utilisateuresthetictimewarper, qui prétend qu’ils datent de l’année 2714. L’utilisateur anonyme des médias sociaux a affirmé que les envahisseurs de l’espace allaient faire atterrir une équipe avancée sur Terre demain soir, en utilisant la pluie de météores des Perséides comme couverture pour leur mission mortelle. L’avant-garde extraterrestre jettera les bases d’une guerre qui, selonesthétiquetimewarper, commencera en 2025.

Dans le post TikTok, ils ont écrit: “Oui, je suis un vrai voyageur du temps de l’année 2714.

“Quelque chose d’incroyable se passe le 11 août 2021.

“Il y aura une très grande pluie de météores qui durera deux semaines, elle sera vue dans l’hémisphère nord, contenant le message Nozic.

“L’un des météores semblera différent de tous les autres, c’est parce que c’est un vaisseau atterrissant sur Terre, commençant les préparatifs de la première guerre Nozic.”

Aesthetictimewarper a ensuite précisé dans un autre article que la première guerre de Nozic commencerait en 2025.

Le Tiktoker a une forme antérieure pour faire des prédictions sauvages, affirmant que l’Atlantide sera découverte en 2022 et que les gouvernements du monde entier seront pris en charge par des extraterrestres en 2023.

Les météores se forment à la suite du réchauffement des comètes à l’approche du soleil.

Au fur et à mesure que les comètes se réchauffent, des morceaux se brisent. Si les débris se retrouvent sur la trajectoire de la Terre autour du soleil, ils peuvent s’écraser dans l’atmosphère terrestre à des vitesses comprises entre 7 et 45 miles par seconde.

La vitesse moyenne d’un météore des Perséides est de 36 miles par seconde. L’air devant le météore est écrasé et chauffé à des milliers de degrés Celsius.

Les plus petits météores se vaporisent et laissent derrière eux une brillante traînée de lumière. Les plus gros météores peuvent exploser sous forme de boules de feu.