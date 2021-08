Pluie de météores des Perséides EN DIRECT : Où et quand regarder un spectacle de lumière époustouflant CE SOIR | Sciences | Nouvelles

Les astronomes en herbe peuvent assister à la pluie de météores des Perséides, l’un des événements stellaires les plus attendus et les plus observables, à son apogée ce soir. La pluie a commencé au milieu de l’été cette année et durera plus d’un mois au total alors que la Terre traverse la piste de la comète Swift-Tuttle. Le nombre et les taux de météores augmentent chaque nuit entre le 16 juillet et le 23 août.

Les Perséides n’atteignent leur apogée, dit “maximum”, que pendant deux jours.

En 2021, les gens peuvent attraper le maximum des Perséides entre le 12 et le 13 août.

Selon l’observatoire de Greenwich, un ciel clair produira des météores « brillants et rapides » ce soir.

Les Perséides constitutifs apparaîtront sous forme de stries grâce à leur lumière lorsqu’ils manifesteront des “trains”.

Et ils passeront à un rythme d’environ 150 par heure lorsqu’ils atteindront leur apogée.

Les récits suggèrent que les téléspectateurs à succès rejoindront 2000 ans d’observation, malgré la découverte officielle de la douche au 19ème siècle.

Cependant, tout le monde n’aura pas un aperçu, car ils auront besoin de conditions spécifiques pour s’aligner.