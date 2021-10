Pluie de météores Orionid: les Britanniques se préparent pour une exposition d’étoiles filantes «extra spéciale» CE SOIR | Sciences | Nouvelles

Alors que l’événement annuel a lieu chaque année en octobre, cette fois, les météores sont des morceaux de la célèbre comète de Halley, qui ne peut être repérée depuis la Terre que tous les 75 ou 76 ans. Les téléspectateurs chanceux pourront avoir un aperçu de l’événement unique dans une vie qui culmine ce soir et demain soir. La dernière fois que la comète Halley a été vue depuis la Terre par des observateurs occasionnels, c’était en 1986.

Après cela, il n’entrera plus dans le système solaire interne avant 2061.

Les spectateurs verront des traînées de lumière brillantes et brillantes zoomer dans le ciel à la suite de la comète Halley se déplaçant autour du soleil et laissant derrière elle de minuscules morceaux de poussière et de débris glacés.

N’apparaissant pas plus gros que des grains de sable, ils passent dans l’atmosphère terrestre et se vaporisent, offrant un spectacle époustouflant.

Les conditions optimales pour l’observation sont un ciel clair et sans nuages ​​avec une pollution minimale, ce qui signifie que la campagne est probablement le meilleur endroit pour repérer le phénomène.

Et plus le ciel est sombre, plus il sera également facile de repérer la pluie de météores.

Mais attention, il faudra moins de 30 minutes à vos yeux dans l’obscurité pour s’adapter au ciel avant de commencer à repérer des météores.

Si nous sommes assez chanceux, un ciel sans lune pourrait nous révéler 10 à 20 météores (étoiles filantes) en seulement une heure.

Les orionides sont considérés comme l’une des plus belles pluies de météores de l’année.

Andy McCrea de l’Irish Astronomical Association dit que la pluie de météores Orionid est considérée comme très spéciale par certaines personnes.

Ils sont surtout connus pour leur vitesse et leur luminosité, voyageant à environ 148 000 mph (66 km/s) dans l’atmosphère terrestre.

LIRE LA SUITE: Octopus Energy s’engage à réduire les prix des pompes à chaleur d’ici 2022

Cependant, la constellation n’est pas la source des météores eux-mêmes.

La comète de Halley porte le nom d’Edmond Halley, qui a découvert en 1705 que trois comètes précédentes reviennent environ tous les 76 ans.

Il a compris que les observations étaient toutes de la même comète, et après sa mort, la comète a été nommée en l’honneur de son Halley.

La comète Halley est sans doute la comète la plus célèbre et a été aperçue car elle figure sur la tapisserie de Bayeux, qui relate la bataille d’Hastings en 1066.