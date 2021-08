Pluie et brouillard au rendez-vous pour le week-end du Grand Prix de Belgique · .

Le Grand Prix de Belgique de ce week-end devrait se dérouler dans des conditions fraîches et généralement humides, avec un risque de brouillard et d’averses de pluie.

Les températures seront constamment basses, ne dépassant pas 17 °C à aucun moment au cours des trois prochains jours d’action sur piste.

Bien que la course soit encore à trois jours, des conditions humides sont attendues lors de la 12e manche du championnat à Spa-Francorchamps. Cela pourrait être une vue familière au moment où nous arrivons à dimanche.

De fortes pluies sont prévues ce soir, ce qui devrait laisser le circuit humide pour le début de la course vendredi matin. La couverture nuageuse tout au long de vendredi et le retour prévu des averses dans l’après-midi pourraient réduire davantage les possibilités de dessèchement de la piste. Il y a aussi un risque de brouillard le matin.

Des conditions légèrement meilleures sont attendues samedi et nous pourrions voir le soleil le matin pour les derniers essais une fois que le brouillard se sera dissipé. Cependant, le risque de pluie augmente dans l’après-midi, de sorte que la séance de qualification de la F1 et les courses de soutien suivantes pourraient bien se dérouler sur une piste humide.

Dimanche, comme les jours précédents, une matinée assez sèche devrait laisser place à des conditions humides dans l’après-midi. La F1 peut échapper à une averse pendant la course, mais les averses restent une menace et les averses de plus en plus traditionnelles après la course semblent également possibles.

Vendredi et dimanche verront des vents forts du sud-est, à 30-40 kilomètres par heure. Ce sera probablement plus un défi pour les pilotes dans les parties hautes du circuit, autour des Combes et de Malmedy, où la piste est relativement exposée. Samedi est prévu pour des conditions un peu plus calmes.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Pour plus de mises à jour sur les conditions de piste au cours de chaque session, gardez un œil sur . Live et le compte Twitter ..

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :