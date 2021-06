PLUM : L’assurance-maladie collective en toute simplicité

(LR) Co-fondateurs Saurabh Arora et Abhishek Poddar

Le monde est témoin chaque jour de maladies nouvelles et inattendues – Covid-19 en est un exemple frappant. Le traitement de ces maladies peut anéantir toutes les économies d’un ménage. Cela conduit à une sensibilisation et une pénétration accrues de l’assurance maladie, mais peu d’Indiens peuvent se le permettre. La plupart ont besoin de leurs employeurs pour parrainer une assurance.

Cependant, la pile actuelle d’assurance-maladie n’est pas prête à servir ce changement de marché de l’adoption rapide de l’assurance-maladie des employés. Lors de l’achat d’une assurance santé pour leurs équipes, même les meilleures entreprises sont confrontées à des problèmes d’accessibilité, d’abordabilité et de convivialité.

Plum, une startup de l’assurance maladie de groupe, réinvente la pile d’assurance maladie des employés en forgeant de nouveaux algorithmes de souscription et de détection des fraudes qui permettent aux entreprises comptant seulement sept employés de bénéficier d’une assurance groupe. Sa conception et sa tarification d’assurance en temps réel permettent aux entreprises de souscrire une assurance en seulement trois clics. Il offre également aux employés une expérience de réclamation sans tracas grâce à un processus numérique intégré.

Plum, fondée fin 2019 par Abhishek Poddar et Saurabh Arora, a récemment annoncé qu’elle avait levé 15,6 millions de dollars en financement de série A auprès d’investisseurs dirigés par Tiger Global avec la participation d’investisseurs antérieurs : Sequoia Capital India’s Surge, Tanglin Venture Partners, Incubate Fund et Gemba Capital. . Avec plus de 600 entreprises intégrées, il a connu un taux de croissance de 110% d’un trimestre à l’autre et est en tête du secteur avec un NPS de réclamations de 79. La clientèle de Plum comprend des PME, des entreprises et des startups à croissance rapide en Inde, y compris Groww, Unacademy, Twilio, CleverTap, UrbanLadder, smallcase et Simpl.

Poddar, co-fondateur et PDG de Plum, a déclaré : « Plum vise à atteindre le cap des 10 millions de vies assurées d’ici 2025, en modifiant l’espace de l’assurance maladie des employés. Nous rendons le processus transparent, abordable et facile, en utilisant la technologie à grande échelle. L’adoption de l’assurance maladie par les startups, les PME et les entreprises augmente de façon exponentielle, encore accélérée par la pandémie. Nous construisons Plum pour permettre une expérience de soins de santé de haute qualité pour chaque employé et les membres de sa famille. “

Le marché indien de l’assurance-maladie de groupe, qui représente près de 50 % du marché de l’assurance-maladie de 3,5 milliards de dollars, a augmenté d’environ 25 % par an ces dernières années, doublant tous les trois ans.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.