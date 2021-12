Plum propose une assurance maladie de groupe jusqu’à Rs 5 lakh aux petites startups, aux petits boulots et aux PME à seulement Rs 85/jour !

L’adhésion couvre, une assurance maladie jusqu’à Rs 5 lakhs, des consultations médicales illimitées, des séances de bien-être hebdomadaires, des examens dentaires et visuels, des consultations de bien-être mental et des demandes de traitement Covid19

La plate-forme d’assurance-maladie des employés Plum a annoncé mardi 21 décembre 2021 le lancement de Plum-Lite, qui est un abonnement complet à une assurance-maladie de groupe exclusivement pour les start-ups en démarrage, les PME et les travailleurs/consultants indépendants.

Dans un communiqué, la plate-forme d’assurance a déclaré que l’adhésion à Plum-Lite offrira des couvertures d’assurance maladie new age, des consultations médicales et des couvertures de traitement Covid19 pour les entreprises avec des équipes aussi petites que deux membres et pour une prime à partir de Rs. 85 par mois.

Pour toute entreprise en démarrage, penser aux avantages pour la santé dès le premier jour est un défi. Actuellement, les plans de santé des employés ne sont disponibles que pour les grandes équipes, nécessitant un minimum de 10 membres. Cependant, grâce à la nouvelle adhésion aux prestations de santé de Plum, les équipes amorcées commençant avec seulement deux membres peuvent être couvertes, selon le communiqué.

LIRE AUSSI | Assurance-maladie familiale contre assurance-maladie individuelle multiple : quelle est la meilleure option ?

Il a en outre déclaré que le prix commençant à Rs. 85 par membre/par mois, c’est moins qu’un repas ou qu’une seule consultation médicale. Cette adhésion peut être utilisée par le biais d’abonnements mensuels. Par conséquent, les entreprises amorcées n’auront pas à verrouiller un investissement annuel important.

L’adhésion couvre, une assurance maladie jusqu’à Rs 5 lakhs, des consultations médicales illimitées, des séances de bien-être hebdomadaires, des examens dentaires et visuels, des consultations de bien-être mental et des demandes de traitement Covid19. Il couvre également les employés, le conjoint et les enfants et n’a aucun point de contact humain menant à une activation instantanée.

Commentant le lancement de la nouvelle adhésion aux prestations de santé, Abhishek Poddar, co-fondateur et PDG de Plum, a déclaré : « Plum a pour mission de rendre les prestations de santé et l’assurance complète employeur<>employés disponibles pour les segments les plus mal desservis. Notre premier lancement dans cet espace est destiné aux startups en démarrage, aux PME et aux travailleurs/consultants indépendants. Nous visons à créer un comportement axé sur le bien-être dans des lieux de travail qui se soucient de vous. De plus, ce lancement répond également à l’objectif de Plum d’assurer 10 millions de vies d’ici 2024, car nous nous efforçons de garantir que personne ne reste non/sous-assuré en raison d’un coût ou d’un manque d’accès.

La pénétration de l’assurance parmi les 6,3 millions de PME et les 15 millions de travailleurs en Inde est extrêmement faible. Le lancement de Plum-Lite réitère l’engagement de Plum à augmenter la pénétration de l’assurance maladie parmi les startups en démarrage, les PME et les travailleurs/consultants indépendants.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.