Plus besoin de faire la queue pour obtenir des branchements d’eau ! Plusieurs services de Delhi Jal Board disponibles en ligne

Plusieurs services offerts dans les bureaux des recettes zonaux du Delhi Jal Board (DJB), après les bureaux régionaux des transports, sont entièrement mis en ligne.

Les malheurs de l’eau à Delhi vont bientôt se terminer ! Dans les prochains jours, les gens n’auront plus à faire la queue pour obtenir des citernes d’eau, de nouveaux raccordements à l’eau et aux égouts ou pour faire tester leurs compteurs d’eau. Plusieurs services offerts dans les bureaux des recettes zonaux du Delhi Jal Board (DJB), après les bureaux régionaux des transports, sont entièrement mis en ligne. Lors d’une réunion entre le président du DJB, Satyendar Jain et les hauts fonctionnaires du conseil, il a été décidé que pour renforcer le système de facturation de l’eau, en le rendant plus transparent, tous les services des bureaux des recettes zonaux du DLB seront migrés vers le M-Seva en ligne. app et la rendre complètement sans visage, selon un rapport d’IE.

Selon Jain, il s’agit d’un grand pas vers la réalisation du rêve d’une nouvelle ère de gouvernance qui sera transparente, sans corruption et qui facilitera la vie des citoyens indiens. Les services offerts par le Delhi Jal Board seront rendus anonymes. En outre, des portails en ligne seront introduits pour que le public regroupe des services sous un même toit. De plus, dans chaque zone, des services d’assistance seront mis en place pour aider chaque citoyen de la capitale nationale à utiliser les services en ligne du Delhi Jal Board et à enregistrer leurs griefs, a déclaré Jain. Afin d’aider les consommateurs, chacune des zones disposera d’un service d’assistance en cas de problème lors de l’utilisation des services DJB en ligne, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, pour les services en ligne DJB, les consommateurs peuvent s’inscrire en visitant le site officiel du Delhi Jal Board, ou sur l’application mobile M-Seva. Pendant ce temps, le président du DJB a également demandé aux responsables du conseil de créer un portail principal pour voir l’historique de facturation ainsi que les détails des photographies, les modifications apportées par l’agent des recettes zonal (ZRO) avec accès au PDG, à tous les membres ainsi qu’au bureau du ministre. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.