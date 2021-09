Plus besoin de plonger dans le passé des utilisateurs

Nouvelles connexes

Twitter est embourbé dans d’importants efforts pour empêcher la toxicité qui a marqué sa plateforme de s’en emparer. En Espagne, nous avons déjà vu certaines de ses principales mesures, et maintenant ils veulent élargir leurs horizons en ajoutant la capacité pour cacher les vieux tweets.

Selon Bloomberg, Twitter veut donner encore plus de contrôle à ses abonnés, dans ce qu’ils ont qualifié de “vie privée sociale”. Le paquet de mesures qui a été mis sur la table comprend l’option pour archiver les anciens tweets afin que personne ne puisse les trouver.

Jusqu’à présent, Twitter avait annoncé la possibilité d’éditer qui pouvait interagir avec nos anciens tweets. Quelque chose qui semble n’avoir pas suffi et qui ira désormais plus loin, permettant aux utilisateurs de masquer directement lesdits tweets.

« Intimité sociale »

Selon Svetlana Pimkina, chercheuse au sein de l’équipe de Twitter, les utilisateurs du réseau social ne sont pas conscients de ce que la vie privée implique dans le réseau social, ils y sont donc moins impliqués. “Lorsque les besoins de confidentialité sociale ne sont pas satisfaits, les gens limitent leur expression. Ils se retirent de la conversation.”

Comme Bloomberg l’expose, certaines des fonctionnalités envisagées sont la possibilité de modifier des listes d’abonnés, des outils pour archiver d’anciens tweets et même supprimer les abonnés, pour ne pas avoir à forcer le soi-disant softblock, qui consiste à bloquer et débloquer une personne pour qu’elle cesse de vous suivre.

En plus de tout cela, d’autres options sont envisagées, comme l’abandon des conversations pour se retirer des conversations publiques et masquer les tweets marqués d’un « J’aime » par l’utilisateur. De cette façon, personne d’autre ne verra quels tweets nous avons aimés. En général, des options pour que tout utilisateur du réseau social puisse mieux contrôler ce qu’il fait sur Twitter.

Mais sans aucun doute, de toutes ces options les plus intéressantes sont ceux qui cachent les vieux tweets et les ‘Je t’aime’, cela améliorerait considérablement la confidentialité de tous ceux d’entre nous qui utilisons Twitter.

Éviter le harcèlement

L’une des pratiques les plus courantes sur Twitter qui encourage le harcèlement sur la plate-forme est de « plonger » dans le passé des autres utilisateurs. Au fur et à mesure que nous avançons, nous changeons d’avis et notre passé sur Twitter est stocké dans notre compte. Parfois, les utilisateurs recherchent de vieux tweets pour les décontextualiser et les jeter à la face de leur propriétaire.

Concrètement, cette fonction permettrait de masquer les publications faites après 30, 60 et 90 jours, ou à défaut, les tweets lancés après un an. C’est encore dans la phase conceptuelle et il y a beaucoup de détails de cette fonctionnalité ça peut changer énormément avant son lancement, ainsi que les ‘Likes’.

Empêcher les utilisateurs de voir les « j’aime » d’une publication peut également empêcher ce type de harcèlement, car il est pratiquement impossible annuler le passé “J’aime” sans avoir à parcourir des milliers et des milliers de tweets. Les cacher pourrait à nouveau servir à prévenir le harcèlement qui tente de discréditer les autres.

