L’ancien manager de Tottenham, Tim Sherwood, estime que l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku doit améliorer son jeu contre les meilleures équipes de Premier League.

Lukaku, 28 ans, est maintenant de retour pour un deuxième passage à Stamford Bridge après son départ à l’été 2014. Il a apprécié des séjours à Everton, Manchester United et Inter Milan avant de retourner dans l’ouest de Londres cet été. Les choses ont bien commencé pour l’international belge, avec quatre buts en autant de matchs en début de campagne.

Mais sa production est maintenant au point mort et il n’a plus marqué depuis qu’il a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 1-0 de la Ligue des champions en septembre contre le Zenit. L’ancien as d’Anderlecht a marqué partout où il a joué.

Il en compte 255 sur 517 apparitions toutes compétitions confondues. Mais Sherwood a demandé combien d’entre eux se sont opposés aux grands, en utilisant une analogie avec le cricket pour étayer son argument.

« Romelu doit le faire contre les grandes équipes, pour moi, c’est toujours un point d’interrogation pour lui », a-t-il déclaré à Optus Sport, par football.london. « Je pense qu’il est fantastique. Il les amène à un autre niveau et il est meilleur que les joueurs qu’ils avaient à ce poste. Mais c’est un tyran à plat.

«C’est quelqu’un qui roule sur les équipes inférieures, il marque des multiples contre les équipes inférieures. Il doit aller le faire contre les Liverpools.

Salah un exemple à Lukaku

Il n’y a pas que la forme de Lukaku qui a été remise en cause ces dernières semaines. Quelques experts ont demandé si le manager Thomas Tuchel utilise le puissant tueur à gages de la manière actuelle.

Il a eu du mal à avoir un grand impact contre Liverpool et Manchester City. Sherwood est un grand fan de l’homme aux 101 sélections belges. Mais il pense qu’il devrait prendre une feuille de celui de Mohamed Salah livre.

« Je pense toujours qu’il est l’un des meilleurs attaquants du football mondial, mais j’aimerais vraiment le voir le faire contre les meilleures équipes », a-t-il ajouté. « Ne cherchons pas d’excuses. On se cherche des excuses. Il ne l’a pas fait contre Manchester City parce que le service n’était pas là. Les meilleurs joueurs de tiroir trouvent un moyen de le faire.

«Regardez Mo Salah, c’est un parfait exemple. Il se retrouve contre Man City – produit cette finition. Il se retrouve face aux grosses équipes.

Malgré la baisse de forme de Lukaku, les Blues sont en tête du classement de la Premier League après sept matchs. La prochaine étape est un derby local alors que Tuchel prend ses responsabilités affronter Brentford samedi prochain.

