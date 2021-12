Plus d’1 million d’ETH brûlés depuis la dernière mise à jour ! Alors le compte va…

Au fur et à mesure que les mois de 2021 avançaient, et après la mise en œuvre du dernier hard-fork dans Ethereum, de nombreuses devises ont été « détruites ». Plus de 1,2 million d’ETH ont été brûlés à ce jour, dans un processus qui se poursuit avec la participation de différentes plates-formes.

Progrès hard-fork

Au cours des derniers mois de cette année, il y a eu des progrès considérables en termes de mise à jour reçue par Ethereum. Les modifications apportées aux instructions de la blockchain ont permis le développement d’un coin burn actif à ce jour.

Au fur et à mesure que le processus progresse, différentes plates-formes liées à la blockchain principale contribuent leurs portions d’ETH détruit. Entre l’arrivée de cette amélioration et aujourd’hui, plus de 1,2 million de pièces ont été brûlées. Ceci, dans des opérations qui peuvent désormais varier dans le débit de gaz initial.

La nouvelle fonctionnalité permet d’ajuster le gaz en fonction du débit spécifié par chaque bloc de la chaîne. De cette façon, et avec diverses commissions, le résultat est la combustion constante d’ETH, tandis que les frais de base sont supprimés.

Avec l’arrivée de la mise à jour EIP-1559 du dernier hard fork ‘London’, environ 5 millions de dollars d’Ethereum ont été détruits. Ceci, selon le cours du marché au moment de cette publication.

Tous contribuent

Depuis le 5 août (date de la mise en place du hard-fork), le processus a maintenu son cours sans revers apparents. De plus, différents environnements utilisant la blockchain Ethereum détruisent des portions de pièces à chaque transaction.

En entamant cette procédure, les actifs numériques qui bénéficient de l’écosystème continuent de créer les interactions nécessaires. Chaque échange utilise les nouvelles règles imposées, contribuant ainsi au scénario où des milliers d’ETH ont été brûlés, par chaque plate-forme.

En cohérence avec les progrès du hard-fork, l’un des secteurs qui contribue le plus aux opérations de destruction de pièces est celui des NFT. Les jetons non fongibles ont généré un scénario de forte participation de nouveaux investisseurs, entraînant plus de brûlures dans les frais.

En revanche, des plateformes comme Uniswap, MetaMask, Tether, et même le jeu Axie Infinity, ont contribué à la mise à jour. De ce point de vue, le plus grand marché de NFT, OpenSea, a généré le plus de destructions de pièces, avec près de 500M$.

