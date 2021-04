Plus d’accessoires AirTags photographiés avant l’événement d’Apple en avril

Après plus de deux ans de rumeurs, beaucoup pensent qu’aujourd’hui est le jour où les AirTags d’Apple – un concurrent des trackers Tile – seront dévoilés pour de vrai. À l’appui de ce battage médiatique, encore plus d’accessoires d’AirTags ont fait surface sur les photos. Cela étant dit, divers accessoires pour les AirTags sont répandus sur Amazon et eBay depuis un certain temps.

Tel que partagé par le leaker connu UnclePan sur Weibo, cet accessoire AirTags ressemble à une étiquette de bagage faite du même type de caoutchouc que les bracelets de montre Apple. L’AirTag lui-même s’insérerait à l’intérieur de la zone circulaire.

Ces supports illustrés doivent être fabriqués par des fabricants tiers et non par des accessoires Apple officiels. Un rapport de Bloomberg l’année dernière a déclaré qu’Apple développait ses propres accessoires AirTags, notamment une pochette en cuir et une fixation pour porte-clés.

Les AirTags sont conçus pour être attachés aux objets de valeur de l’utilisateur, comme un porte-clés. Ils disposent de radios Bluetooth et ultra-large bande et participent au réseau Find My. L’AirTag diffuse son identifiant unique dans l’éther, qui peut être récupéré par n’importe quel appareil iOS ou Mac à proximité. Leur emplacement apparaîtra alors dans l’application Find My pour le propriétaire réel des balises. Les AirTags comporteront également un petit signal sonore afin qu’ils puissent être entendus à proximité.

Ce comportement correspond principalement à ce que proposent les autres trackers Bluetooth. Cependant, les AirTags vont plus loin grâce à l’inclusion de la puce à bande ultra-large. La puce UWB permettra le positionnement précis d’un indicateur d’emplacement à une vingtaine de mètres de l’emplacement de l’unité. Les fuites de code indiquent qu’il y aura une expérience AR dans l’application Find My, permettant à un utilisateur de tenir son iPhone et de voir une flèche pointant directement où l’objet est placé en réalité augmentée.

L’événement Spring Forward d’Apple est le premier événement produit et média d’Apple de l’année. En plus des AirTags, Apple devrait annoncer une nouvelle gamme d’iPad Pro, dotés d’une puce A14X plus rapide et d’une nouvelle technologie d’affichage mini-LED. Des iMac repensés et un service d’abonnement au podcast font également l’objet de rumeurs.

Nous apporterons une couverture complète de l’événement d’Apple en avril lorsqu’il débutera plus tard dans la journée à 10 heures PT. Restez à l’écoute de . pour toutes les annonces.

