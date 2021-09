Plus d’actes d’accusation sont à venir pour l’équipe Trump, prédit l’avocat du directeur financier Allen Weisselberg ⋆ 10z viral

Allen Weisselberg, ancien directeur financier de l’organisation Trump, a comparu devant le tribunal lundi matin dans le cadre de son acte d’accusation sur les allégations d’un stratagème de longue date visant à esquiver les lois fiscales. L’apparition s’est généralement déroulée sans incident, mais l’avocat de Weisselberg a confirmé ce que l’on soupçonnait depuis longtemps : ceux de l’intérieur s’attendent également à d’autres inculpations.

NEW YORK, NEW YORK – 01 JUILLET: Le chef des finances de la Trump Organization, Allen Weisselberg, comparaît devant un tribunal de New York après s’être rendu aux autorités le 1er juillet 2021 à New York. Selon certaines informations, les procureurs fédéraux du bureau du procureur du district de Manhattan ont inculpé la Trump Organization et son directeur financier Weisselberg de délits fiscaux. (Photo de Seth Wenig-Pool/.)

Weisselberg et la Trump Organization ont tous deux été inculpés fin juin, et l’enquête en cours depuis a été largement considérée comme une indication qu’il y aura d’autres inculpations. En fait, Richard Signorelli, ancien procureur américain adjoint au SDNY, se dit confiant que l’enquête se poursuivra avec Donald Trump et ses trois enfants aînés comme cible ultime.

Le journaliste de Law & Crime Adam Klasfeld, rapportant la comparution de Weisselberg lundi matin devant le tribunal, a partagé un commentaire de l’avocat de Weisselberg confirmant que lui aussi s’attend à ce que ce ne soit pas la fin de cette affaire ou des actes d’accusation.

Il s’agissait principalement d’une audience de mise au rôle. L’avocat a évoqué cette possibilité dans un effort de retardement. Le juge a accordé un ajournement de 120 jours. Le procès aura probablement lieu en août ou en septembre 2022. – Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) 20 septembre 2021

Cela retarde le procès de Weisselberg pour l’année prochaine, mais cela ne signifie pas que l’attente d’autres actes d’accusation sera si longue. L’ancien avocat et fixateur de Trump, Michael Cohen, a prédit que l’ex-président fera face à des accusations d’ici la fin de l’année, et que son successeur en tant qu’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, fera également l’objet de poursuites.

Cohen a déclaré avoir parlé à plusieurs reprises aux enquêteurs et indiqué qu’il partageait tout ce qu’il savait sur Donald Trump et ses pratiques commerciales – et Cohen a déclaré précédemment que Trump utilisait des pratiques trompeuses et illégales pour échapper aux impôts.

